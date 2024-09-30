Haberin önüne ‘kişisel’ engel

Haber Merkezi

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği önceki akşam BirGün’ün “Becerikli başkan Ebubekir Şahin: Bacanağını ve kayınbiraderini RTÜK’e aldı” haberinin erişime engellenmesine ve silinmesine karar verdi.

Kararda ilgili haberle RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in kişilik haklarının ihlal edildiği öne sürüldü. Haberi yorumlayan Ünsal Ünlü, İrfan Değirmenci ve Erol Mültecimler’in Youtube videoları da erişime engellenerek söz konusu videoların silinmelerine karar verildi.

Haberde Şahin’in eşi Nalan Şahin’in kardeşi Bülent Şenkardeşler’in RTÜK’e Bilgi Teknolojileri Daire Başkan Yardımcısı olarak atandığı ve Şahin’in bacanağı Hasan Taşkın’ın da RTÜK’te çalıştığı yazılmıştı. Ayrıca Şahin’in eşi Nalan Şahin’in de uzun süredir TRT’den “İşe gitmeden” maaş aldığına yer verilmişti.

Konuya dair hiçbir açıklama yapmayan RTÜK Başkanı, haberi yazan BirGün muhabiri İsmail Arı’yı dava açmakla tehdit etmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) 11 Ekim 2023 tarihinde “kişilik haklarını ihlal ettiği” iddiasıyla internet ortamında yapılan yayın içeriğinin çıkarılması veya erişimin engellenmesini düzenleyen 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesinin iptaline karar vermişti. Yüksek Mahkeme’nin kararında “Bu yönüyle kurallar ifade ve basın özgürlüklerine ağır bir müdahale teşkil etmektedir” denilmişti. Ancak AYM’nin kararına rağmen “Kişilik hakları” bahanesiyle haberler erişime engellenmeye devam ediliyor. Özellikle iktidara yakın kesimler bu yolla toplumun hafızasına müdahale ediyor. Mahkemeler de AYM’nin kararını yok sayıyor.

Son birkaç ayda “Kişilik hakları” bahanesiyle erişime engellenen veya silinen bazı haberler şöyle:

• İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un talebi üzerine farklı internet sitelerindeki 648 içerik hakkında ‘erişim engeli’ ve ‘içerikten çıkarma’ kararı verdi. BirGün’de yer alan ve Fahrettin Altun’un evine kaç maaş girdiğine dair bilgilerin yer aldığı 4 haber de erişime engellenen içerikler arasında yer aldı.

• İstanbul Sözleşmesini feshettiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden, kadın-erkek tokalaşmasını eleştiren, depremleri zinaya bağlayan Prof. Dr. Bedri Gencer, adının geçtiği 2 bin 911 haber ve içeriği sansürletti. Akyazı Sulh Ceza Hakimliği’nin aldığı karar Gencer’e yönelik “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle verildi.

• İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın Sırbistan vatandaşı olduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oturma izni aldığı yönündeki 171 haber ve sosyal medya paylaşımını ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle 13 Mart’ta erişime engellendi. Erişime engellenen ve silinmesine karar verilen sosyal medya paylaşımları arasında Uysal’ın kendi paylaşımları da yer aldı.

• Erişim Sağlayıcıları Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ ziyaretinde, tefecilik yaptığı ve “Devlet benim. Ben Külliye’nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım” dediği iddia edilen Sıddık Erikli isimli kişiyi bir grup vatandaşın şikayet etmesiyle ilgili çıkan ve daha önce erişime katılan haberlerle benzer olduğu gerekçesiyle Takvim, Tele 1 ve Haberciniz sitelerinde çıkan haberlere “kişilik hakları ihlali” iddiasıyla erişim engeli getirdi.

• İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Sermi’nin Kuzey Kıbrıs’taki ticari ilişkilerini ve Halil Falyalı’yla yaptığı işleri konu alan haberleri “Kişilik hakları” bahanesiyle engelledi.

• İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, 13 Mart’ta AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki çeşitli haberler ve paylaşımların erişime engellenmesi ve silinmesine hükmetti. Kararın gerekçesi olarak “kişilik hakları”nı gösterdi.

• BirGün’ün 5 Haziran’da manşetten verdiği Timur Soykan imzalı “Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi” başlıklı yazı İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hâkimliği’nce erişime engellendi ve silindi. MASAK raporuna dayanan haber hakkında verilen kararın gerekçesi “kişilik haklarının ihlal edildiği” oldu.

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ŞAHİN AÇIKLAMA YAPACAK MI?

BirGün’ün haberinin öncesinde ve yayımlanmasının ardından hiçbir açıklama yapmayan, sadece tehdit etmekle yetinen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e bu soruları tekrar hatırlatıyoruz:

• Ebubekir Şahin’in eşi Nalan Şahin’in kardeşi Bülent Şenkardeşler RTÜK’e Bilgi Teknolojileri Daire Başkan Yardımcısı olarak atandı mı?

• Nalan Şahin’in yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Dr. Hülya Köksal 2020’de İzleme Dairesinde Daire Başkan Yardımcısı kadrosuna atandı mı?

• Ebubekir Şahin’in bacanağı Hasan Taşkın RTÜK’te çalışıyor mu?

• Şahin’in eşi Nalan Şahin de uzun süredir TRT’den “İşe gitmeden” maaş alıyor mu?