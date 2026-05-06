Haberleşme harcamalarının %23’ünü vergiler oluşturdu

İnternet ve telefon iletişim ücretlerinin artışı yurttaşların en sık dile getirdiği şikayetler arasında yer alırken Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin (TELKODER) açıkladığı 2025 Haberleşme Giderleri Analizi raporu, harcamaların hanehalkı büçesine etkisini ortaya koydu.

TELKODER'in BTK verilerine dayandırdığı 2025 Haberleşme Giderleri Analizi'ne göre, 4 kişilik bir ailenin sabit telefon, genişbant internet ve 4 GSM hattından oluşan yıllık toplam haberleşme harcaması 27 bin 556 TL oldu.

Hizmet bedelleri 21 bin 197 TL, zorunlu vergiler ise 6 bin 360 TL olarak hesaplanırken, haberleşme giderlerinin asgari ücret içindeki payı 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 35 azalsa da bir önceki yıla oranla artışı dikkat çekici oldu.

YILLIK MALİYET %47 ARTTI

Rapora göre, 2024 yılında 18 bin 744 TL olan 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme gideri, 2025’te 27 bin 556 TL’ye yükseldi.

Bu tutarın 21 bin 197 TL’sini hizmet bedelleri, 6 bin 360 TL’sini ise zorunlu iletişim vergileri oluşturdu.

2025 yılı itibarıyla haberleşme harcamalarının yaklaşık yüzde 23’ünü vergiler oluşturuyor.

TELKODER, hem tüketicilerin erişimini kolaylaştıran hem de işletmecilerin yatırım kapasitesini koruyan dengeli bir maliyet yapısının sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

BÜTÇEDEKİ PAYI %8,83

Yıllık asgari ücret geliri dikkate alındığında haberleşme hizmetlerinin hane bütçesindeki payı yüzde 8,83 seviyesinde gerçekleşti.

2016 yılında sadece hizmet bedelinin yıllık gelire oranı yüzde 13,48 iken, bugün vergiler dahil toplam yükün bu oranın altına inmesine karşın geçtiğimiz yıla göre artış göstermesi dikkat çekici oldu.

2024 yılında 7,81 olan bu oran 2025 yılında 1 puan artış gösterdi.