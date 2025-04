Habersizce AKP üyesi yapıldılar

Gazeteci, akademisyen, devlet memurlarının ardından bu kez de sağlıkçıların AKP’ye üye yapıldığını açığa çıktı. Genel Sağlık-İş üyesi çok sayıda sağlıkçının bilgi ve rızası olmadan AKP'ye üye yapıldıklarını söyleyen Sendika Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, hukuki süreci başlattıklarını söyledi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Uğur, gelen şikâyetler sonrasında sendika üyelerinin AKP üyesi yapıldığını öğrendiklerini ve öğrenmeye devam ettiklerini anlattı. Uğur, “Bu durumda, yalnızca üyelerimizin değil, belki de binlerce vatandaşın, bilgisi ve rızası dışında AKP’ye üye yapıldığı yönünde şüphe oluşmaktadır. Görünen odur ki, siyasi iktidar, zayıflayan gücünü, gerçek dışı parti üyelikleriyle telafi etmeye, gerçek dışı üyeliklerle hâlâ güçlü gözükmeye, hukuku tanımayarak, hukuka aykırı işlemler yapmaya devam etmektedir’’ dedi.

Böyle bir durumla karşılaşan yurttaşların bulundukları yerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat ederek, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçu nedeniyle suç duyurusunda bulunması gerektiğini vurgulayan Uğur, şöyle devam etti: ‘‘Bu konuda, her ne kadar Cumhuriyet Başsavcılıkları kanalıyla şikâyet yolu açık ise de ortada büyük bir sorun olduğu açıktır. Üyelerimizin, bilgileri ve rızaları dışında siyasi partiye üye yapılmaları, başlı başı hukuki yönden sorunlu ve suç teşkil eden bir eylem iken, bu konudaki diğer bir ciddi sorun, tarafımıza ulaşan başvuruların neredeyse tamamının, yani bilgi ve rıza dışında yapılan üyeliklerin neredeyse tamamının iktidar partisi olan AKP lehine olmasıdır. Sendikamız Genel Sağlık-İş olarak, gerek siyasi iktidarın, gerekse de siyasi iktidarın yanında yürüyenlerin, her türlü hukuka aykırı işlemlerinin takipçisi olacağımızı; süreçleri, gerekirse, Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan şikâyetler, gerekirse de, açacağımız davalarla birlikte takip edeceğimizi, her zaman olduğu gibi hukuka aykırı yürütülen bu sürecin de takipçisi olacağımızı, kamuoyuna özellikle bildirmek isteriz."