Habertürk duyurdu: Mehmet Akif Ersoy görevinden alındı
Habertürk, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Ersoy'un görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldı.
Habertürk'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır.
Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."