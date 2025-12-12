HaberTürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

HaberTürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, telefonunda Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda yer aldığında dair fotoğraf bulunduğuna yönelik iddiaları yalanladı.

Cebeci, Ersoy ile sosyal hayatında hiç görüşmediğini belirterek telefonunun incelemeye alındığını ve "Saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım" dedi.

Cebeci'nin telefonundan Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekilen fotoğrafının çıktığına dair iddiayı gazeteci İsmail Saymaz dile getirmişti. Konuya ilişkin Halk TV'de konuşan Saymaz, "Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda bazı görüntülerin çıktığını, bu görüntülerde uyuşturucu tüketilen bir ortamda Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğuna dair bir fotoğrafın olduğundan söz etmiştim. Bu bilgi bana bir tanıdığım avukattan gelmişti" demişti.

"SAKLAYACAK HİÇBİR ŞEYİM YOK"

İddialara yanıt veren Ela Rümeysa Cebeci, Saymaz’a mesaj göndererek açıklamasının kamuoyuna iletilmesini talep etti. "Kendisi bu bilgileri aktararak bunun kamuoyuna duyurulmasını istedi" diyen Saymaz, yayında Cebeci'nin şu mesajını okudu:

"Bu bahsettiğiniz iddia doğru değildir. Telefonumda Mehmet Akif Ersoy'la çekilmiş bir fotoğraf yoktur. Dolayısıyla yayında dile getirdiğiniz bu bilgi gerçeğe aykırıdır. Mehmet Akif Ersoy ile sosyal hayatımda yalnızca bir kez tüm kanal çalışanlarının bulunduğu bir organizasyonda ayak üstü birkaç dakika sohbet ettim. Bunun dışında iş yeri dışında bir görüşmem, buluşmam ya da sosyal bir aktivitem olmamıştır. İşte ben akşam 8.00'de yatan, gecenin 12'si işine gidip gelen sporcu disiplini yaşayan bir insanım. Telefonum inceleniyor. Deliller hızla ortaya çıksın diye şifresini kendi rızamla emniyete verdim. Çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım. Raporumla canlı yayına çıkacağım."

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta gözaltına alınan Cebeci, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.