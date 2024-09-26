Habertürk'te suikast çağrısı!

Habertürk TV'de Eren Eğilmez'in moderatörlüğünü yaptığı 'Gerçek Fikri Ne' adlı programda, Eski Genelkurmay İstihbarat (YNK) Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Bafil Talabani için suikast çağrısında bulundu.

Söz konusu çağrı, 21 Eylül tarihli programda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmeden önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ilişkin sözleri yorumlanırken geldi.

Erdoğan, "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Esad ile görüşme iradesini ortaya koyduk, artık karşı taraftan yanıt bekliyoruz" demişti.

"SİZ YAPMAZSANIZ BAŞKASINA YAPTIRIRSINIZ"

Pekin, Ankara ve Bağdat arasında 15 Ağustos'ta yapılan "güvenlik" anlaşmasına işaret ederek Esad ile görüşmenin önemli olduğunu söyledi.

Pekin, "Türkiye'nin Irak ile yaptığı anlaşma çok önemli bir anlaşma. Aynı şeyi bu tarafta da (Suriye) yapmamız gerekiyor. Efendim, Bafil Talabani şunu yapıyormuş. Devre dışı bırakırsın. Yani gerekirse suikast yaparsın."



Pekin, stüdyodan gelen uyarı üzerine "Siz yapmazsınız başkasına yaptırırsınız" ifadesini kullandı.