Habertürk'ten dikkat çeken uyuşturucu dosyası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk'ün üst düzey isimleri ve yöneticileri tutuklandı. Habertürk ise operasyonlar hâlâ sürerken uyuşturucu kullanımı üzerine dosya haber yayımladı.

Dosya haberde 2026'nın “Bağımsızlık Yılı” ilan edildiği öne çıkarılırken, toplumu tehdit eden en ciddi tehlikelerden birinin uyuşturucu kullanımı olduğu ifade edildi.

Haberde, uyuşturucunun birey ve toplum üzerindeki yıkıcı yönleri vurgulanırken, toplumsal farkındalık ve bilinçli mücadele çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Savcılık tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rumeysa Cebeci ve eski Genel Müdür Veyis Ateş tutuklanmıştı.