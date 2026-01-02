Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Habertürk'ten dikkat çeken uyuşturucu dosyası

Birçok yöneticisi ve spikeri uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk, uyuşturucuya karşı dosya hazırladı.

Güncel
  • 02.01.2026 18:10
  • Giriş: 02.01.2026 18:10
  • Güncelleme: 02.01.2026 18:23
Kaynak: Haber Merkezi
Habertürk'ten dikkat çeken uyuşturucu dosyası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk'ün üst düzey isimleri ve yöneticileri tutuklandı. Habertürk ise operasyonlar hâlâ sürerken uyuşturucu kullanımı üzerine dosya haber yayımladı.

Dosya haberde 2026'nın “Bağımsızlık Yılı” ilan edildiği öne çıkarılırken, toplumu tehdit eden en ciddi tehlikelerden birinin uyuşturucu kullanımı olduğu ifade edildi.

Haberde, uyuşturucunun birey ve toplum üzerindeki yıkıcı yönleri vurgulanırken, toplumsal farkındalık ve bilinçli mücadele çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Savcılık tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rumeysa Cebeci ve eski Genel Müdür Veyis Ateş tutuklanmıştı.

BirGün'e Abone Ol