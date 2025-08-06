HaberTürk'ten Mehmet Akif Ersoy açıklaması

HaberTürk TV, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un işten çıkarıldığı iddiasını yalanladı.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, söz konusu iddianın 'asılsız ve karalama amaçlı asparagas' olduğunu söyledi.

Tekdağ imzasıyla yayımlanan açıklama şu şekilde:

"Mehmet Akif Ersoy arkadaşımız tam güvenimizi haiz olarak Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir. Kendisinin görevden alınacağına yönelik sözde dedikodular asılsız ve karalama amaçlı asparagas uydurmalardır. Bu uydurma dedikodulara itibar edilmemesi açısından tüm çalışma arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz.

Diğer taraftan, çalışma arkadaşları ve yöneticileri hakkında asılsız ve itibar kırıcı çalışma huzurunu bozucu nitelikte dedikodu yayanlar ve bu amaçla karalama sitelerine dedikodu sızdıranlar hakkında iş kanununun ve iş sözleşmelerinin amir hükümleri uyarınca tazminatsız işten çıkarma tasarrufu dahil gerekli işlemlerin takip ve ifa edileceği hususunda İnsan Kaynakları Birimlerine talimat verildiğini de hatırlatmak isteriz.

Bu tip çalışma huzurunu bozacak nitelikte dedikodu ve iftiralara itibar edilmemesini rica eder iyi çalışmalar dilerim."