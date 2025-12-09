Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı. Ersoy'un gözaltı gerekçesinin uyuşturucu soruşturması olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Savcılığın basına geçtiği bilgi notunda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamımda Mehmet Akif Ersoy Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından İl jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştır."

SORUŞTURMADA 8 KİŞİNİN ADI GEÇİYOR

Başsavcılık ikinci bir bilgilendirme notu geçerek soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu ve şu ana kadar 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir , talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir."

HABERTÜRK'E KAYYUM ATANMIŞTI

Can Holding'e yönelik soruşturmada Habertürk'e el konulmuş ve kanala kayyum atanmıştı. Ersoy, görevine devam ediyordu.