Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya istifa etti

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başka bir alanda çalışmak istediği için kendi iradesiyle istifa ettiğini açıklayan Yeşilkaya, Ciner Medya'ya da teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeşilkaya, Habertürk'ün televizyon haberciliği kariyerinde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Öte yandan ekonomim'de yer alan habere göre Habertürk'teki görevinden ayrılan Yeşilkaya, Türk Hava Yolları’nın (THY) bağlı ortaklığı Ajet’in Basın Müşavirliği görevine getirildi.