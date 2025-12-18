Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş adliyeye getirildi

Habertürk’ün eski Ana Haber sunucusu ve eski Genel Müdürü Veyis Ateş İstabul Adalet Sarayı’na getirildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Ateş’in İstanbul CUmhurtiyet başsavcılığı'nın yürüttüğü Mehmet Akif Ersoy soruşturması kapsamında ifadesi alınacak.

Ateş 5 Ekim 2014 tarihinde Habertürk TV Ankara temsilciliği görevine getirilmişti. Daha sonra genel yayın yönetmenliğine kadar yükselmişti.

2021 yılında Sedat Peker, Veyis Ateş'in Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından aranan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında arabuluculuk yapmak için Korkmaz'dan avanta istediğini iddia etti. Korkmaz ise elinde Ateş'in kendisinden 10 milyon avro istediği ses kayıtlarının olduğunu belirtti. İddiaların ardından Veyis Ateş, yorum yapmaktan kaçındığı birkaç günün ardından Habertürk TV'deki görevinden istifa etti.

HALK TV YAYINI

18 Haziran 2021 tarihinde İsmail Saymaz moderatörlüğünde düzenlenen Halk TV yayınında Veyis Ateş ile yayına telefon ile bağlanan Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi. Ateş iddiaları reddederken moderatör İsmail Saymaz, ses kaydını Sezgin Baran Korkmaz'dan dinlediğini belirterek iddiaları doğruladı.