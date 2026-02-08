Habertürk ve Show TV’den önce oteller satışta: TMSF, Can Holding’in iki otelini ihaleye çıkarıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yöneticileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt üyeliği”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddialarıyla yürütülen soruşturma sürerken, TMSF el konulan şirketlere ait taşınmazların satışına başladı.

3 MART 2026'DA AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Can Holding'in, İstanbul’un merkezinde bulunan Golden Hill Topkapı ve Golden Hill Downtown otelleri de açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı. Golden Hill Topkapı için 575 milyon 525 bin TL, Golden Hill Downtown için ise 663 milyon 777 bin TL muhammen bedel belirlendi. İki otelin satışı 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

İhale şartnamesine göre, her iki otelin de Fatih Belediyesi tarafından 30 Kasım 2025’te mühürlendiği ve uygun koşullar sağlanana kadar faaliyete kapatıldığı belirtildi. Otellerin yeniden açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin alıcıya ait olacağı kaydedildi. Ayrıca taşınmazlar üzerinde 241 bin TL tutarında kamu haczi bulunduğu aktarıldı.

ARAÇLAR DA SATIŞTA

Öte yandan TMSF, Can Holding’e bağlı Za Lojistik şirketine ait ve daha önce satılamayan lüks araçları da yeniden satışa çıkardı. Aralarında Land Rover, Porsche, BMW, Mercedes ve Audi markalarının bulunduğu araçlar için belirlenen toplam muhammen bedelin 23 milyon 100 bin TL olduğu bildirildi. Araçların satışı 20 Şubat 2026 tarihinde TMSF binasında yapılacak.

Can Holding soruşturması kapsamında, aralarında holding yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmış; MASAK raporları doğrultusunda 121 şirkete ait mal varlığına el konulmuştu.