HaberTürk’te yeni görevlendirme: Yandaşlıktan kendi kitabını inkar eden isim atandı

Nasuhi Güngör, HaberTürk TV ve HaberTürk internet sitesinin Ankara Temsilcisi oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güngör, "Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kenan Tekdağ ve yönetim kurulu üyelerine takdir ve teveccühleri için teşekkür ederim. Allah mahcup etmesin inşallah" dedi.

Nasuhi Güngör, 2018'de yapılan genel seçimler öncesindeki kampanya sürecinde kendi kitabında yazan bilgileri yalanlamıştı.

O seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Güngör'ün 'Yenilikçi hareket' kitabına atıfta bulunarak 2000 yılında Erdoğan'ın ABD'de Fethullah Gülen ile bir araya geldiğini söylemiş ve kitapta yazan şu kısmı okumuştu:

"Erdoğan 2000 yılı mayıs ayında ABD’ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fethullah Gülen ile de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından hayli dikkat çekiciydi.”

"BİLGİYE DEĞİL DEDİKODUYA DAYANIYORDU"

Yazdıklarını yalanlayan Nasuhi Güngör ise kitapta anlattıklarının 'somut herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayandığını' söylemişti. Kitapta yazdıkları için 'bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok' diyen Güngör, kitabında geçen bilgileri şu sözleriyle yalanlamıştı:

"Söz konusu kitap yaklaşık 20 yıl önce yayınlandı. O dönem AK Parti’nin kuruluş sürecine dair bazı iddiaları içeriyordu. Kitapta geçen 'Tayyip Erdoğan-Fethullah Gülen görüşmesi'yle ilgili iddialar, ne yazık ki somut herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayanmaktadır. Zaten kitapta da buna dair hiçbir bilgi ya da belgeye atıf yoktur.Üzülerek ifade edeyim ki, bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok. Ne gazeteciliğim, ne de bugüne kadar yaptığım herhangi bir görev bu kitaptaki sözkonusu iddiaları doğru kılmaz. Ayrıca söz konusu iddiaya Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en net ve açık biçimde cevap verilmiştir. Buna rağmen herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan bu sözlerin, yıllar sonra bir delilmiş gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Nerede ve hangi konumda olursam olayım, benim yıllar önce yazdığım mesnetsiz bir iddianın FETÖ’yle mücadeleye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tavizsiz duruşuna en küçük bir zarar getirmesine asla razı olamam. Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ ve benzeri uluslararası şebekelerle mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyen hiçbir sözün ve iddianın, 20 yıl önce de olsa, altında imzam bile bulunsa savunulacak bir yanı olamaz."