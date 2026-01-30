Hablemitoğlu davasının tek tutuklu sanığı hakkında tahliye kararı

Necip Hablemitoğlu suikastının tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır'ın tahliyesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamında tutuklu bulunan son isim olan Nuri Gökhan Bozkır’ın tahliyesine hükmetti. Ancak Bozkır, üzerinde bulunan başka bir dosyadaki tutukluluk kararı nedeniyle cezaevinden tamamen ayrılamayacak.

Duruşma savcısı, dosyada eksiklikler bulunduğunu belirterek, müstafi savcı Ergün'ün esas hakkındaki mütalaasına bu aşamada değerlendirme yapmayacağını bildirdi. Savcı, "kaçarken yakalanan" ifadesini kullanarak davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluğunun, diğer sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini istedi.

Nuri Gökhan Bozkır, savcının "kaçarken yakalanan" sözlerine "Ben kaçarken yakalanmadım" diyerek tepki gösterdi. Bozkır, iddianameyi hazırlayıp duruşma savcılığını yaptıktan sonra geçtiğimiz aylarda savcılıktan istifa eden Zafer Ergün hakkında "HSK'ya FETÖ'cü olduğuna dair tüm bilgi ve belgeleri gönderdim. İnşallah Almanya'ya kaçmadan bir sonuç elde ederiz" dedi.

Mahkeme, Nuri Gökhan Bozkır’ın bu dosyadan tahliye edilmesine, diğer sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Duruşma 18 Mayıs’a ertelendi.