Hablemitoğlu suikastı davasının eski savcısı mesleği bıraktı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasının iddianamesini hazırlayan ve HSK Kararnamesiyle Ankara'dan Aksaray'a tayin edilen savcı Zafer Ergün hakkında yeni bir gelişme ortaya çıktı.

T24'te yer alan habere göre, Hablemitoğlu davası iddianamesini hazırlayan savcı Ergün, mesleğinden istifa ettiğini duyurdu.

Babasının sağlık sorunlarını gerekçe gösterdiği belirtilen Ergün, istifasını Ankara Başsavcılığı'nın whatsapp grubunda veda mesajı ile duyurdu.

"GÖREVİMDEN KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM"

Ergün, mesajında, şu sözlere yer verdi:

"Yaklaşık 18 yıldan bu yana icra ettiğim Cumhuriyet Savcılığı görevinden bugün itibari ile kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım. Görev süremin neredeyse yarısını geçirdiğim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde çalışmanın büyük onurunu yaşadım. Çok değerli meslek büyüklerime ve birlikte görev yaptığım meslektaşlarıma en derin saygılarımı sunuyorum. İcra edeceğiniz her görevde başarılar diliyorum."

Zafer Ergün, HSK'nin son kararnamesi ile Ankara'dan Aksaray'a tayin edilmişti. Ergün'ün istifa kararını HSK kararnamesinden önce aldığı belirtildi.