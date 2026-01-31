Hablemitoğlu suikastında tahliye kararı: Tutuklu kalmadı!

Haber Merkezi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de katledilmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davanın Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmasında, tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın tahliyesine karar verildi. Bozkır, başka bir dosyadan tutuklu olması nedeniyle tahliye edilmezken mahkeme bir sonraki duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.

‘BELGELERİ HSK’YE GÖNDERDİM’

Duruşmada konuşan Hablemitoğlu ailesinin avukatı İlknur Kodaz, Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmeden 4 gün önce, 14 Aralık 2002 gününe Eskişehir’de verdiği konferans gününe ait görüntüler ile öldürüldüğü gün alışveriş yapmak için gittiği markete ait kamera görüntülerinde tespit edilen kişilerin bulunamamasına ilişkin verilen kararın kaldırıldığını anımsattı. Kodaz, "Yeni şüphelilere ilişkili soruşturma başlatıldı. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için bu soruşturmadaki kişilerin tespit edilmesi gerekli. Bu durum hazırdaki sanıkların alacağı cezayı da etkileyecek” dedi.

Duruşmada savcı, "dosyada eksiklikler bulunduğunu" belirterek eski savcı Zafer Ergün'ün esas hakkındaki mütalaasına "bu aşamada değerlendirme yapmayacağını" bildirdi. Savcı, "kaçarken yakalanan" ifadesini kullanarak davanın tek tutuklu sanığı Bozkır'ın tutukluluğunun, diğer sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini istedi.

Bozkır, "Ben kaçarken yakalanmadım" diyerek tepki gösterdi. Bozkır, iddianameyi hazırlayıp duruşma savcılığını yaptıktan sonra geçtiğimiz aylarda savcılıktan istifa eden Ergün hakkında "HSK'ye FETÖ'cü olduğuna dair tüm bilgi ve belgeleri gönderdim. İnşallah Almanya'ya kaçmadan bir sonuç elde ederiz" dedi.

Bozkır, savunmasına şöyle devam etti: “Hakkımda tutuklama kararının devamını vereceksiniz biliyorum ama çırpınışlarım sürüyor, bekliyorum. Benim için tutuklanma tedbiri artık işkence haline döndü. İnsaf edin. 4 buçuk yıl yatarımı geçtim, 5 yıldır tutukluyum. Gerçek faillerin ben de bulunmasını istiyorum. Tahliyemi talep ederim.”