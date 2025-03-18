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Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu

Ajans Haberleri
  • 18.03.2025 14:32
  • Giriş: 18.03.2025 14:32
  • Güncelleme: 18.03.2025 14:32
Kaynak: DHA
Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- TÜRKİYE'nin Irak'a açılan sınır kapısı Habur'da, Emniyet Bilgi Sistemi PolNet'teki arıza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda, saat 05.00 itibarı ile PolNet'te arıza oluştu. Söz konusu arıza nedeniyle pasaport işlemleri yapılamaz hale geldi. Araçlar için giriş-çıkışlar tamamen durdurulurken, 2 kilometre uzunluğunda kuyruklar oluştu. Araçlar TIR sahalarına yönlendirilirken, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

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