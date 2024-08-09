Hac rekoru Karagöz’de

Milyonlarca yurttaş sıra beklerken aralarında yöneticilerin eşlerinin de yer aldığı onlarca kişiyi kurasız hacca götürdüğü ortaya çıkan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın "en talihli" hac görevlisi belli oldu. Düzce İlahiyat Fakültesi Dekanı İsmail Karagöz’ün, en az 15 kez hacca gittiği belirlendi.

İsmail Karagöz, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra Düzce İlahiyat Fakültesi’ne geçti. Fakültede dekanlık yapan Karagöz’ün, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müfettişlik, iç denetim, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttüğü kaydedildi.

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye Karagöz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevdeyken 15’ten fazla hac ve umre görevine gitti. Karagöz’ün görevi sırasında on binlerce dolar harcırah aldığı bildirildi. Karagöz’ün, emekli olduktan sonra dahi Başkanlığın imkanlarından yararlandığı savunuldu. Karagöz’ün, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın onayı” ile emekli olduktan sonra da hacca götürülmesi dikkati çekti.

Karagöz’ün onlarca kitabı Diyanet Yayınları tarafından bastırıldı. İddiaya göre Karagöz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı döneminde kitaplarının müftülüklerce alınmasını sağladı. Karagöz’ün hakkında, “Gülen Yapılanması ile iltisak” iddiası bulunan birçok kişiyi referans olarak kurtardığı da öne sürüldü. Ali Erbaş’ın idari soruşturma geçirmesinin Karagöz tarafından engellendiği de iddialar arasında yer aldı.