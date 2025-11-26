Hacamat (Hıjamat) filminin çekimleri Berlin'de tamamlandı

İranlı, ödüllü yönetmen Nader Saeivar’ın yeni uzun metrajlı filmi Hacamat’ın çekimleri Berlin’de tamamlandı. Filmin yapımcılığını Arthood Film ve Sugarworkz üstleniyor.

Kurgusu İranlı yönetmen Jafar Panahi tarafından yapılacak olan Hacamat’ın oyuncu kadrosunda ise Kida Khodr Ramadan, Moritz Bleibtreu, Aziz Çapkurt, Nastassia Kinski, Nicolette Krebitz ve Jael Cem İlhan yer alıyor.

Hacamat’ta, Kerem ile ilgili ortaya çıkan sır dindar ailesi üzerinde skandal etkisi yaratır. Ağabeyi Murad, onu geleneğin pençesinden korumak için elinden gelen her şeyi yapar. Ancak kimlik ve özyönetim mücadelesi ilerledikçe, Murad'ın kendi sırrı da su yüzüne çıkacaktır.