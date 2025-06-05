“Hacca gideceğim” diyen Hizbullah üyesinin yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı

IŞİD’in “Türkiye Emiri” olarak bilinen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk’un babası Hacı Bayancuk’un yurtdışı çıkış yasağı, “hacca gitmeyi” istemesi sebebiyle kaldırıldı.

11 kişinin kaçırılıp öldürülmesi emrini vermekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan ancak mahkumiyeti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazıyla kaldırılan Bayancuk, hakkında yeniden yargılama kararı bulunuyor.

Sözcü gazetesinden Özgür Cebe’nin haberine göre hakkında yurtdışı çıkış yasağı bulunan Bayancuk, Ağır Ceza Mahkemesine başvuru yaparak hacca gitmek istediğini, ancak hakkındaki yurtdışı yasağının buna engel teşkil ettiğini belirterek yasağın kaldırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti 14 Mayıs günü sanık hakkındaki adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Kararın bir örneği de gereği yerine getirilmek üzere polis, jandarma ile kara hudut kapıları ile havalimanlarına gönderildi.

TOPLU MEZAR ÇIKARILMIŞTI

Bayancuk, Hizbullahçılar Yasin Özalp, Hatip Pirizade, Musa Bakışkan, Yılmaz Gökçe, Haydar Kaya ve Aziz Başak’ın ajanlık yaptıkları gerekçesiyle kaçırılıp öldürülmeleri emrini vermişti.

Hizbullahçılar kaçırılıp işkenceli sorgudan geçirilerek domuz bağıyla öldürülmüş, gömüldükleri toplu mezar Diyarbakır’ın Çınar İlçesine bağlı Pempeviran Mezrasında bir dere yatağında ortaya çıkarılmıştı. Bayancuk Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. 3 Nisan 2007’de örgüt üyesi olmaktan 15 yıl hapisle cezalandırıldı. Yargıtay yerel mahkeme kararını usul ve yasaya aykırı bularak bozdu.