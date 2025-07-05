Hacda bile ayrımcılık

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hac ibadetini yerine getirenlere yönelik farklı uygulamaları, “VIP ibadet” tartışmalarını akıllara getirdi. Başkanlığın, “Makam, mevki, mal ve mülkün bir kenara bırakıldığı yer” olarak tanımlanan Arafat’ta dahi hacı adayları arasında ayrımcı uygulamaları hayata geçirdiği bildirildi.

Hac ibadetini yerine getirenlere yönelik ayrımcı uygulamaların, yemek servisinde dahi yaşandığı belirtildi. Normal hacılara kumanya dağıtılırken Kabe’nin yakınındaki beş yıldızlı otelde kalan hacılara özel ikramlar verildiği kaydedildi.

AYRIMCI UYGULAMALAR

Normal hacıların, arefe gününden bir gün önce Arafat'a çıkarak çadırda konakladığı, lüks otelde kalanların ise arefe gününün sabahında otobüslerle Arafat'a götürüldüğü ifade edildi. BirGün’e konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, ayrımcı uygulamaların bunlarla da sınırlı kalmadığını savundu.

Normal Türk hacıların, Arafat’tan sonra şeytan taşlamak için 10 kilometre yürüdüğünü, otelde kalanların ise otobüslerle bölgeye taşındığı aktarıldı.

EŞE DOSTA BALLI SEYAHAT

BirGün, Diyanet’in ayrıcalıklı vize ile eş, dost, akrabayı birden fazla kez Suudi Arabistan’a taşıdığını 2024 yılında gündeme taşıdı. Çok sayıda Diyanet yöneticisi ve eşlerinden oluşan hac kafilesi için Türkiye’den özel aşçı ve servis elemanı götürüldüğü öne sürüldü. Milyonlarca yurttaş hac sırası beklerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın, zaman zaman koruma polisini de yanına alarak defalarca kez kurasız hacca gittiği de iddialar arasında yer aldı.