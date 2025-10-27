Hacette Üniversitesi'nde öğrencilere palalı saldırı

Bir süredir yemekhane protestolarına yönelik faşist provokasyonla gündeme gelen Hacette Üniversitesi'nde bugün yüzlerini kapatan bir grup, öğrencilere pala ve döner bıçaklarıyla saldırdı. Beytepe yerleşkesinde meydana gelen saldırıda en az 1 öğrenci yaralandı. Saldırıya uğrayan gruptan bazı öğrencilerin gözaltına alındığı öğrenilirken saldıran grupla ilgili bilgi edinilemedi. Yaralı öğrenci, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hacettepe Ülkücü Teşkilatı üyeleri devir teslim töreninin ardından meydana geldi.

Öğrenciler döner bıçaklı saldırıya taş atarak karşılık verirken okul özel güvenlik ekipleri müdahale etti. Olayların devam etmesi nedeniyle kampüse çevik kuvvet ekipleri girdi.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, olay sırasında yüzü kapalı bazı kişilerin, ellerindeki döner bıçaklarıyla diğer öğrencilere saldırdıkları görüldü.

Hacettepe Üniversitesi’nden bir öğrenci, yaşanan olayı şu şekilde anlattı: “Üniversitemizde Hacettepe Ülkücü Teşkilatı var. Bugün devir teslim töreni yapacaklarını duyurdular. Hacettepe’deki solcu öğrenci bileşenleri de bu devir teslim olayına tepki gösterdi. Ardından okulun içerisinde devir teslim yapılacağı alanda olaylar başladı. Ülkücü öğrenci grubu, kar maskeleriyle diğer öğrencileri ilk olarak taşladı. Yanlarında palalar varmış. 15-20 faşist ülkücü, diğer öğrencilere palayla saldırdı ve sonucunda iki öğrenci palayla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Soda şişesiyle yaralanan öğrenciler de var. Onlar da hastaneye kaldırıldı. Okula çevik kuvvet girdi. Bildiğimiz kadarıyla faşist saldırganlardan kimse gözaltına alınmazken 5-6 solcu öğrenci çevikler tarafından gözaltına alındı.”