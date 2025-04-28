Hacettepe'de "aile yılı" sempozyumu: ÖGB’den kadın öğrencilere darp ve taciz

AKP 2025 yılını "aile yılı" ilan etmesinin ardından gerici hamlelerini hızlandırdı.

Mahallelerde, kamu kurumlarında, üniversitelerde "aile yılı" adı altında sempozyumlar düzenleyen rejimin son icraatı Hacettepe Üniversitesi'nde bugün gerçekleştirilen "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu" oldu.

Sempozyumun duyurusunun ardından Hacettepeli öğrenciler "Aile değil mücadele yılı, aile sempozyumunu protesto etmek için buluşuyoruz" ifadeleriyle eylem çağrısı yaptı.

Atılan maillerde sempozyumun tüm öğrencilere açık olacağının belirtilmesine rağmen etkinliğin olacağı salonun önüne giden kadınlar içeri alınmadı.

BirGün’e konuşan öğrenciler, "Tepki göstermemizin ardından Özel Güvenlik bize saldırdı” dedi. Öğrenciler, ÖGB görevlilerinin kendilerinin boğazına dirsekleriyle bastırdıklarını söyledi.

ÖĞRENCİ YAŞADIĞI TACİZİ ANLATTI

Bir öğrenci ise hem taciz edildi hem de darbedildiğini belirtti. Öğrenci, BirGün’e olayı şöyle anlattı:

"Adını bilmediğim ÖGB vücuduma dokunarak tişörtümü, iç çamaşırımı çekerek açtı. Kollarımı sıktı, darbedildim. Okuldaki gerekli birimlere şikâyet edeceğim. Sadece ben değil birçok arkadaşım darbedildi. Üniversitelerimizde kadın düşmanı, gerici politikalara izin vermeyeceğiz."