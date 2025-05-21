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Hacettepe'de faşist saldırı girişiminin püskürtülmesinin ardından okula polis girdi

Hacettepe Üniversitesinin Beytepe Kampüsü'nde bir grup öğrencilere saldırdı. Ardından okula çevik kuvvet polisi girdi.

Güncel
  • 21.05.2025 22:45
  • Giriş: 21.05.2025 22:45
  • Güncelleme: 21.05.2025 23:22
Kaynak: Haber Merkezi
Hacettepe'de faşist saldırı girişiminin püskürtülmesinin ardından okula polis girdi

Hacettepe Üniversitesinin Beytepe Kampüsü'nde bir grup öğrencilere saldırdı. Ardından okula çevik kuvvet polisi girdi.

23 Mayıs Cuma günü Beytepe Stadyumunda gerçekleştirilecek yürüyüşe ilişkin öğrenciler kampüse duyuru afişleri astı. Afişler faşist grup tarafından yırtıldı.

Tepki gösteren öğrenciler ise faşist grubun önce sözlü tacizine uğradı, ardından saldırı yaşandı.

Hacettepe öğrencileri sosyal medyadan saldırının püskürtüldüğünü duyurdu.

Saldırıda yaralanan bir öğrencinin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan öğrenciler Parlar Yurdu önünde toplanarak protestoya başladı, yaşanan saldırı girişimine "Faşizme karşı omuz omuza" sloganıyla tepki gösterdi.

Saldırganlar polis barikatının arkasında el işareti yaptı. 

Okula çok sayıda çevik kuvvet polisi girdi. Saldırganlar ise polis barikatının arkasında korumaya alındı. Öğrenciler duruma tepki gösterdi.

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