Hacettepe'de öğrencilere soruşturma yağmuru: Kapıyı kim bozdu?

Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi’nin yönetimi, 19 Mart operasyonunun ardından okuldaki eylemlere katılan öğrencileri soruşturma yağmuruna tuttu. Onlarca öğrenciye haklarında soruşturma açıldığı bildirildi.

Okul yönetimi tarafından bir öğrenciye gönderilen yazıda, “25 Nisan’da okul içerisindeki izinsiz eyleme katıldığı, huzuru bozup eğitim öğretim faaliyetine engel olduğu” ifade edildi.

Bir başka öğrenciye gönderilen soruşturma yazısında ise “İzinsiz eyleme katıldığınız, ‘Kampuslardan sokağa edebiyat ayakta’ şeklinde pankart taşıdığınız ve çıkan arbedede bir güvenlik görevlisinin kaburgasının ezildiği belirlenmiştir. Ayrıca çıkan arbedede Hukuk Fakültesi’nin açılır kapanır kapısının bozulduğu, kapının açıldığı ancak kapanmadığı anlaşıldı” denildi.

Öğrencilere soruşturma açılmasına neden olan diğer olaylar ise şöyle:

• Öğrenciler 1 Mayıs İşçi Bayramı'na ilişkin görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Ali İsmail Korkmaz Amfisi'nde forum düzenlemek istedi. Ancak güvenlik görevlilerinin amfinin kapılarını kilitleyip barikat oluşturması nedeniyle öğrencilerin girişleri engellendi. Bunun üzerine öğrenciler açık bir camdan içeri girerek forumu gerçekleştirdi. Yaşanan olayın ardından Üniversite Rektörlüğü, kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle öğrenciler hakkında soruşturma başlattı.

• Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, 1 Mayıs etkinliklerine Tandoğan’da katılacaklarını duyurmak için hazırladıkları, yer ve saat bilgilerini içeren bildirileri Beytepe Erkek Yurdu’nda dağıtmak istedi. Bildirileri dağıtan öğrencilerin bir grubun saldırısına uğramasına üzerine diğer öğrenciler saat 23.00 civarında Beytepe Erkek Yurdu önünde toplanarak arkadaşlarının güvenliğinin sağlanması için çağrı yapıp tepki gösterdi. Öğrenciler, olası bir saldırıya karşı sabaha kadar yurdun önünde arkadaşlarını bekledi. Daha önce de saldırılarda bulundukları bilinen bu gruba karşı önlem alınmamasına tepki gösteren öğrencilere Rektörlük tarafından ‘Huzuru bozmaktan’ soruşturma açıldığı öğrenildi.