Hacettepe'de yurttan çıkarmaya yürütmeyi durdurma kararı

BirGün/Ankara

Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenci yurtlarındaki kafe işletmesine karşı düzenlenen protestoya katıldıkları gerekçesiyle yurttan çıkarılan öğrenciler için mahkemeden “yürütmeyi durdurma” kararı çıktı.

Savunmaları dahi alınmadan yurtlardan uzaklaştırılan öğrenciler, işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açmıştı. Farklı mahkemelerde görülen davalarda bugüne kadar dört öğrenci hakkında yürütmenin durdurulması kararı çıktı.

Mahkemeler, kararlarında yurttan çıkarma işleminin öğrencilerin eğitim ve barınma haklarını doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Telafisi imkânsız sonuçlar doğurabileceği vurgulanan kararlarda, öğrencilerin yurtlara geri dönüşünün önünün açılması gerektiği belirtildi.

Öğrencilerin avukatı Ferhat Çelepkolu, savunma hakkı tanınmadan verilen bu cezaların hukuka aykırı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“En temel hukuk normlarından olan kimseye savunması alınmadan ceza verilemeyeceğine ilişkin kurala dahi riayet edilmeden öğrenciler, tam da yurt yenileme tarihlerinin yaklaştığı dönemde savunmaları bile alınmadan yurttan çıkarıldı. Bu kararlara karşı hızlıca dava açıp yargılama sürecini başlatmış olduk. Mahkemeler yerinde bir biçimde yurttan çıkarmaya ilişkin işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Zira kararlarda da ifade edildiği üzere bu kararlar doğrudan eğitim ve barınma hakkını etkiliyor ve yurt başvuru tarihleri de başlamak üzere olduğundan yürütmesi durdurulmasa telafisi imkânsız sonuçlar doğuracaktı. Umuyoruz ki açılmış tüm davalarda benzer sonuçlar çıkacaktır çünkü savunma dahi alınmadan bu kadar ölçüsüz ve orantısız bir ceza verilmesi hukuk düzeninde mümkün değildir. Elbette henüz nihai bir karar yok ancak bu kararların hukuken anlamı, öğrencilerin yurtlara geri dönmesinin önünün açılması olacaktır.”

NE OLMUŞTU?

Hacettepe Üniversitesi’nde bulunan öğrenci yurdunda kalan 10’dan fazla öğrenci herhangi bir soruşturma yürütülmeden ve savunma hakları alınmadan hukuksuz şekilde yurttan çıkarıldı.

Öğrenciler, kampüste yer alan ve uzun yıllardır öğrencilerin 7/24 kullanabildiği tek sosyal alan olan Yurdum Kafe’nin erken saatlerde kapatılacağına ilişkin idari kararın duyurulmasının ardından geçtiğimiz yıl Kasım ayında nöbet eylemlerine başlamıştı.