Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hacettepe'deki palalı saldırıda yaralanan öğrenciye destek için hastaneye giden öğrencilere polis müdahalesi

Hacettepe Üniversitesi'nde yüzü maskeli faşist bir grubun üniversite öğrencilerine yönelik palalı saldırısında yaralanan öğrenciyle dayanışma için hastaneye giden üniversite öğrencileri, hastane önünde polis tarafından ablukaya alındı. Polisin öğrencilere müdahalesinde bazı öğrencilerin gözaltına alındığı bildirdi.

Güncel
  • 27.10.2025 19:45
  • Giriş: 27.10.2025 19:45
  • Güncelleme: 27.10.2025 20:13
Kaynak: Haber Merkezi
Hacettepe'deki palalı saldırıda yaralanan öğrenciye destek için hastaneye giden öğrencilere polis müdahalesi

Yemekhaneye getirilen “rezervasyon” sistemine ve zamma karşı protestoların sürdüğü Hacettepe Üniversitesi'nde bugün yüzü maskeli bir grup, palalar ile öğrencilere saldırdı.

Üniversite güvenliği ve polisin saldırganlara müdahale etmemesine tepki gösteren öğrenciler, saldırıda yaralanan öğrenciye destek olmak için gittikleri hastane önünde polis müdahalesiyle karşı karşıya geldi.

PALAYLA YARALANAN ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINMAK İSTENMİŞ!

Öğrenciler, saldırıda yaralanan öğrencinin hastanede gözaltına alınmak istendiğini, bunun sonucunda arbede yaşandığını ve bu esnada hastane önündeki öğrencilerin de gözaltına alındığını bildirdi.

X sosyal medya platformunda müdahale görüntülerini paylaşan SOL Genç, 3'ü SOL Genç'ten olmak üzere çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

SOL Genç'in paylaşımı şöyle:

Hacettepe Üniversitesinde maskeli faşistler, öğrencilere pala ile saldırdı!
BirGün'e Abone Ol