Hacettepe'deki palalı saldırıda yaralanan öğrenciye destek için hastaneye giden öğrencilere polis müdahalesi

Yemekhaneye getirilen “rezervasyon” sistemine ve zamma karşı protestoların sürdüğü Hacettepe Üniversitesi'nde bugün yüzü maskeli bir grup, palalar ile öğrencilere saldırdı.

Üniversite güvenliği ve polisin saldırganlara müdahale etmemesine tepki gösteren öğrenciler, saldırıda yaralanan öğrenciye destek olmak için gittikleri hastane önünde polis müdahalesiyle karşı karşıya geldi.

PALAYLA YARALANAN ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINMAK İSTENMİŞ!

Öğrenciler, saldırıda yaralanan öğrencinin hastanede gözaltına alınmak istendiğini, bunun sonucunda arbede yaşandığını ve bu esnada hastane önündeki öğrencilerin de gözaltına alındığını bildirdi.

X sosyal medya platformunda müdahale görüntülerini paylaşan SOL Genç, 3'ü SOL Genç'ten olmak üzere çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

SOL Genç'in paylaşımı şöyle: