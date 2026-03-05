Hacettepe Kayyumu’ndan 19 mart intikamı: Öğrenciler hedefte

BirGün\ANKARA

Ankara’da 19 Mart eylemlerinin önemli adreslerinden biri olan Hacettepe Üniversitesi’nde yönetim, çok sayıda öğrenciye yönelik soruşturmaları cezaya dönüştürmeye devam ediyor. Bu soruşturmalar cezalara dönüştürülerek öğrencilerin demokratik haklarını kullanmaktan geri durmaları ve susmaları isteniyor. Öğrencilerin “Kayyum Rektör” olarak ifade ettiği Rektör Mehmet Cahit Güran yönetimindeki üniversite bu kez bir öğrenciyi 19 Mart sürecinde sadece eylemlere katıldığı gerekçesiyle 6 yarıyıl (3 yıl) okuldan uzaklaştırdı. Cezanın gerekçesi öğrencinin “Kampus içindeki yürüyüşe katılması, slogan atıp konuşmalar yaptığının tespit edilmesi, özel güvenliğe yönelik eleştiri içerikli söylemlerde bulunması ve öğrencinin oturma eylemi yapan grupta yer aldığının da belirlenmesi” olarak açıklandı. Konuya ilişkin SOL Genç’ten yapılan açıklamada da "Hacettepe Üniversitesi’nden bir arkadaşımız 19 Mart protestolarına katıldığı için; geleceğini, haklarını, okulunu savunduğu için okulundan 3 sene uzaklaştırıldı. Hacettepe’de Boğaziçi’nde gençliği teslim alamadığınızı gördünüz! Sizden korkmuyoruz!" denildi.

İLK CEZA DEĞİL

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 19 Mart’tan sonra başlayan akademik boykotlara destek veren dört üniversiteliye bir dönemden bir buçuk yıla kadar değişen sürelerle uzaklaştırma kararı vermişti. Bir üniversiteli yarım yıl, iki üniversiteli bir yıl, bir üniversiteli de 1,5 yıl uzaklaştırma cezası aldı. 26 Şubat tarihinde üç üniversiteli 1’er yıl uzaklaştırma cezası almıştı.

120 ÖĞRENCİYE SORUŞTURMA

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Hacettepe Üniversitesinin bazı öğrencilere uzaklaştırma cezası vermesine tepki gösterdi. Üniversite yönetiminin öğrencilere bedel ödettiğini savunan Özçağdaş, "Hacettepe Üniversitesi öğrencilerimize işgal, cebir ve şiddet, eğitimi engelleme gibi ağır ithamlarla soruşturma yürüttü. 120 öğrenciye binden fazla soruşturma açıldı" dedi.

SİYASİ BİR KARAR

Hakkında 6 yarıyıl uzaklaştırma kararı verilen Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki kadın, "Verilen cezanın hukuki olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu soruşturma süreci başından itibaren hukuki bir zeminde değil, siyasi bir zeminde yürütüldü. Öğrencilerin demokratik haklarını kullanarak protesto etmesi, kamusal meseleler hakkında söz söylemesi suç değil; aksine üniversite yaşamının doğal bir parçasıdır. Buna rağmen protestolara katıldığımız için hakkımızda ağır disiplin cezaları verilmesi hukuki değil, politik bir tavır. Üniversite yönetimi, öğrencilerin anayasal haklarını kullanmasını disiplin suçu gibi göstermeye çalışıyor. Bugün birçok üniversitede gördüğümüz gibi, disiplin soruşturmaları öğrencilerin hak arama mücadelesini bastırmanın bir aracı haline getiriliyor" dedi.

Bu karara karşı hem hukuki hem de politik olarak mücadele edeceklerini belirten üniversiteli, "Öncelikle hukuki olarak itiraz süreçlerini başlatacağız ve bu kararın iptali için gerekli bütün yolları kullanacağız. Çünkü bu karar yalnızca benim eğitim hakkımı değil, üniversitede söz söyleyen bütün öğrencilerin haklarını hedef alıyor. Yalnızca bu sebepten değil soruşturma işletilirken savunma hakkımızın çeşitli yollarla kısıtlanması sebebiyle de verilen cezanın usulsüzlüğü ortada" ifadelerini kullandı. Meselenin yalnızca bir ceza meselesi olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizen üniversiteli, "Bu karara karşı vereceğimiz mücadele yalnızca bireysel bir hak mücadelesi değil, üniversitelerin geleceğine dair bir mücadeledir" şeklinde konuştu. Pek çok öğrenciye art arda açılan soruşturma süreci boyunca okul yönetiminin yaklaşımının taraflı olduğunu söyleyerek öğrencilerle akademisyenlerin arasının bozulmaya çalışıldığını anlatan üniversiteli, "Ne yazık ki son dönemde birçok öğrenci hakkında benzer soruşturmalar açıldığını ve ağır disiplin cezaları verilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu durum tek tek öğrencilerle ilgili değil; daha geniş bir baskı politikasının parçası. Protestolara katılan, üniversitedeki hak ihlallerine itiraz eden veya kampüste söz söyleyen öğrenciler sistematik biçimde soruşturmalarla karşı karşıya kalıyor. Böylece öğrencilerin politik olarak aktif olmasının önüne geçilmek isteniyor" dedi. Kampüsteki öğrencilerin bu ve benzeri cezalardan rahatsız olduğunu hatırlatan üniversiteli, "Öğrencilerin büyük bir kısmı da bu cezaları meşru olarak görmüyor. Aksine birçok öğrenci bu cezaların haksız olduğunu ve üniversitede ifade özgürlüğünü hedef aldığını düşünüyor. Dayanışmanın ve itirazın büyümesi de aslında bunun göstergesi. Üniversiteler öğrenciler olmadan var olamaz. Bu yüzden mesele yalnızca birkaç öğrencinin aldığı ceza değil üniversitelerin nasıl bir yer olacağı meselesi" değerlendirmelerinde bulundu.