Hacettepe öğrencileri, 19 Mart soruşturmalarına karşı nöbette

Etki Can Bolatcan

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, rektörlüğün 19 Mart’ta protestolara katılan öğrencilere verdiği 3 yıla varan uzaklaştırma cezalarına ve soruşturmalara karşı kampüs nizamiyesinde nöbete başladı.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü önünde bir araya gelen öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Hacettepe öğrencileri olarak Kayyum Rektör Cahit Güran'ın bizlere açtığı gayrimeşru soruşturmalara ve uzaklaştırma cezalarına karşı toplandık. Aramızda kendisine bildirilme gereği dahi duyulmadan hakkında bir yıl, bir buçuk yıl ve üç yıl uzaklaştırma cezası verilen birçok arkadaşımız da var. Derslerimize girince fark ettiğimiz uzaklaştırma cezalarını tebliğ etmeye bile yeltenmeyen Rektörlük bizleri kampüslerden çıkarabileceğini düşünüyorsa buradayız, okulumuzu terk etmeyiz" denildi.

ÜNİVERSİTELER ÖZGÜRLEŞENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

"Biz değil sizler gideceksiniz. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Usulsüz soruşturmalar geri çekilene, hakkımızda verilen cezalar düşürülene ve demokratik hak kullanımı bir soruşturma konusu edilmeyene, üniversiteler özgürleşene kadar mücadele edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Öğrencilerin ardından söz alan SOL Parti MYK üyesi Sercan Dede, “Hatay'da deprem olduğunda devlet yokken bu gençler gitti Hatay halkıyla, Antakya halkıyla depremden zarar gören insanlarla dayanışma gösterdi; okulunu bıraktı gitti orada su taşıdı, koli taşıdı, insanlara yardım etti. Ne yaptı bu gençler? Liseli arkadaşları dershaneye gidemezken, özel ders alamazken gitti yoksul mahallelerde o öğrencilere ders verdi, dayanışma etkinlikleri düzenledi. Ne yaptı bu öğrenciler? Okulu aydınlansın diye, okulunda bilimsel demokratik eğitim olsun diye mücadele etti, şarkı söyledi, türkü söyledi, eylem yaptı. Kime zarar verdi?” dedi.

"GENÇLİK MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ PARÇASIDIR"

Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerinin aynı zamanda milyonları temsil ettiğini belirten Dede, “Hiç kimse eylemlere katıldı diye öğrencileri öğrenim hakkından, okul hakkından, okuma hakkından alıkoyamaz. Şu an belki de birçoğunun dersi var, belki de kimisinin sınavı var ama bu kapıda eylem yapıyorlar. Bu ülke tarihinde gençlik her zaman ilericiliğin, devrimci mücadelenin, demokrasi mücadelesinin en önemli parçası olmuştur. 60'lardan 70'lere Beyazıt'ta, ODTÜ'de, Hacettepe'de, Ankara Üniversitesi'nde her zaman gençlik bu ülkede bağımsızlığın, özgür düşüncenin, demokrasinin teminatı olmuştur. Bugün de bu gençler o tarihin parçasıdır” açıklamalarında bulundu.

Nöbette KESK adına konuşan Eğitim Sen 5 No’lu Şube Başkanı Eylem Ergüvan, “Buradan rektöre sesleniyoruz; siz suç işliyorsunuz. Attığınız her adım, güvenlik görevlilerinizle uyguladığınız her türlü şiddet bir suçtur. Elbet bu devran değişecek, elbet bunların hesabı bir gün sorulacak. Bilim itaat edeni sevmez, öğrencilerimiz de itaat etmiyor, asla da itaat etmeyecekler. Bizler de onların yalnız yürümesine izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Açıklamada Halkevleri adına konuşan Serdar Kibar, “Buradan rektöre sesleniyoruz; yaptığınız hukuksuz ve bir suçtur. Derhal öğrenciler okullarına iade edilmelidir. Peki bakalım bu arkadaşlar ne yapmışlar? Laik bilimsel eğitime sahip çıkmalarımız suç... Okumuş insan halkın yanındadır diyerek yoksul mahallelerde yoksul anne babaların çocuklarına matematik, fizik, bilim öğrettikleri için mi suç işlemişler? Yoksa yurt bulamadıkları için yurt hakkı istedikleri için mi suç işlemişler? Yemekhanede yemekler pahalı diye protesto ettikleri için mi suç işlemişler?” açıklamalarında bulundu.

"SUÇLU ÖĞRENCİLER DEĞİL REKTÖRLÜK"

Öğrencileri avukatı Görkem Göcen ise “19 Mart'tan bu yana aslında bir suç var. Bu suçun ne olduğu çok açık. Burada bir suç işleniyor, burada öğrencilerin eğitim öğretim hakkının engellenmesi suçunu işliyor rektörlük. Bunu en başından beri aslında onlarca, yüzlerce ve hatta belki binlerce soruşturma açarak, aynı olay için birden fazla soruşturma açarak yapıyorlar. Öte yandan biz bu sürecin başından beri tüm hukuki, cezai, idari başvurularımızı yaptık. Her birinin de ayrı ayrı takipçisi olmaya devam ediyoruz” dedi.

Verilen cezaların siyasi olduğunun altını çizen Avukat Göcen, “Burada ülkücü olarak kendilerini adlandıran saldırgan gruplara karşı yaptığımız şikayetler sonuçsuz bırakıldı, takipsizlik kararları geldi. Rektörlük bunlara karşı herhangi bir aksiyon almayı halen tercih etmedi ama burada anayasal haklarını kullanan öğrenciler cezalandırılmak isteniyorlar. Biz bu kararların hiçbir şekilde hukuki karşılığı olmadığını elbette biliyoruz. Hukuki mücadelelerini sürdürmeye devam ediyoruz ama bu kararların tümünün siyasi olduğunu ve bu kararların eninde sonunda ortadan kaldırılacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

ANKARALI ÖĞRENCİLER HACETTEPE’DE

Sadece Hacettepe Üniversitesi öğrencileri değil Ankara'nın pek çok üniversitesinden öğrenciler de nöbete desteğe geldi.

Nizamiye önünde öğrencilerin eğitim hakkı için nöbet tutan ODTÜ öğrencisi Sude, “19 Mart'tan bu yana tüm baskı aparatlarıyla öğrencileri dizginlemeye çalışan AKP-MHP iktidarı, yine okullarında kayyumları alet ederek soruşturmalar açıyor. Arkadaşlarımızı 3 yıla varan uzaklaştırmalarla eğitim haklarından mahrum bırakıyorlar. ODTÜ'de de aynı şekilde 19 Mart'a katıldığı için 11 öğrenciye dava açıldı. Onların isyanıyla, 19 Mart'ın isyanıyla buraya Hacettepeli arkadaşlarımıza dayanışmaya geldik. Arkadaşlarımızın yaptığı hiçbir şey suç değil, hiçbir suç unsuru bulunmuyor. Arkadaşlarımızın yanındayız, eğitim hakları gasp edilemez” dedi.

"Eğitim hakkımızı vermeyecekler alacağız" diyen öğrenciler, sıra arkadaşlarını ve toplumsal muhalefeti cuma gününe kadar 12.00-17.00 saatleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü A Nizamiye Kapısına davet ediyor.