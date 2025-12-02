Hacettepe öğrencileri geri adım atmıyor: Hepimiz oradaydık

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri 19 Mart operasyonların ardından başlayan eylemlere katıldığı gerekçesiyle kendilerine açılan soruşturmalara tepki gösterdi. Protestonun en temel hakları olduğunu hatırlatan öğrenciler, rektörün üniversitedeki sorunlara çözüm üretmesini istedi. Soruşturmalarla korku iklimi yaratıldığını ifade eden üniversiteliler “Hepimiz oradaydık” dedi.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, eli palalı faşistlerin saldırmasına rağmen kendilerine soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Üniversiteliler eylem ve protesto haklarının en temel haklardan biri olduğunu, bunun Anayasa tarafından güvence altına da alındığını hatırlattı. Kayyum rektörün bu konularda açtığı soruşturmalarla bir korku iklimi yaratmaya çalıştığını belirten öğrenciler kendi sorunlarına da çözüm üretilmediğini söyledi.

Kendilerine açılan soruşturmalarda uzaklaştırma talep edildiğini de hatırlatan üniversiteliler, kayyum rektör Cahit Güran’a seslenerek şunları söyledi: “Geçen dönem olduğu gibi bugün de yağan soruşturmalara karşı diyoruz ki ‘Hepimiz oradaydık.” Hepimiz anti-demokratik kararlara karşı dersleri boykot edenlerdik, hepimiz Ali İsmail’in anısını mücadelesinde yaşatanlardık, hepimiz parasız beslenme hakkı için turnikeden atlayanlardık, hepimiz palalı faşist çeteye karşı kampüsünü canı uğruna savunanlardık. Buradan kayyum rektör Cahit’e çağrımızdır: Eğer öğrencinin yararını düşünmüyorsan, güvenliğini alamıyorsan, öğrencinin cebine giren 3 kuruşluk KYK’ya dahi göz dikiyorsan, barınma sorununu çözemiyorsan istifa et! Söz, yetki karar üniversite bileşenlerine!”