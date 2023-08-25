Hacettepe öğrencileri yurt ücretlerine yapılan zamma tepkili: Krizinin faturası öğrencilere kesilemez

Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala okul yönetiminin yurt ücretlerine yaptığı zamma tepki gösteren Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, "Her yıl derinleşen barınma krizinin faturası Hacettepe öğrencilerine kesilemez" dedi. Rektörlüğe çağrı yapan öğrenciler, barınma sorununun çözülmesini istedi.

Hacettepe Üniversitesi yeni eğitim öğretim yılına girmeye çok az kala okul bünyesinde bulunan yurtlarda yurt ücretlerine zam yaptı. Dönemin başlamasına kısa süre kala alınan bu karar öğrencilerin tepkisini çekti. Durumu protesto eden öğrenciler, "Her yıl derinleşen barınma krizinin faturası Hacettepe öğrencilerine kesilemez" dedi.

Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Şehit Ümit Çoban Gençlik Merkezi önünde bir araya gelerek alınan zam kararına ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştiren öğrenciler, ekonomik krizinin faturasının öğrencilere kesilemeyeceğine vurgu yaptı.

Üniversitenin, zam kararına gerekçe olarak barınma hizmetinin kapasite bakımından yetersiz olduğunun gösterildiğine dikkat çeken öğrenciler, "Bu krizle baş etmenin yolu daha fazla öğrenciyi mağdur etmek değil, yurt talebinin göz önünde bulundurulduğu planlamalar doğrultusunda, devletten alınan bütçeyle öğrencilerin barınma ihtiyacına çözüm üretmektir" dedi.

Rektörlüğe çağrı yapan öğrenciler, barınma sorunları çözülene dek mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Rektörlük ve yurtlar yönetim kurulu,

dönemin başlamasına 1 ay kala alelacele bir şekilde yeni dönemde artık yıl öğrencilerinin yurtlardan ve öğrenci evlerinden çıkarılmaları için karar aldı. Öğrenci düşmanı bu karardan derhal geri dönülmeli, barınma sorununa çözüm bulunmalıdır. pic.twitter.com/ceblIMfnMW — Hacettepe SOL Genç (@HacettepeSolGnc) August 25, 2023

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Dönemin başlamasına 1 ay kala alelacele bir şekilde yeni dönemde artık yıl öğrencilerinin yurtlardan ve öğrenci evlerinden çıkarılmaları için karar aldı.

Bu karara gerekçe olarak okulun sunduğu barınma hizmetinin kapasite bakımından yetersiz olduğunu belirten yönetim, bu karardan bir an önce geri dönmelidir. Aksi takdirde 500 civarı öğrenci okulların açılmasına 1 ay kala devasa bir mağduriyetle karşı karşıya kalacak.

"ÖĞRENCİLER, PLANSIZLIĞIN BEDELİNİ ÖDEMEYECEK"

Uçuk kiralar ve elektrik, su, doğalgaza gelen fahiş zamlarla zaten neredeyse eve çıkma ihtimali olmayan öğrenciler, okul yönetiminin plansızlığının bedelini ödemeyecek. Her yıl derinleşen barınma krizinin faturası Hacettepe öğrencilerine kesilemez. Bu krizle baş etmenin yolu daha fazla öğrenciyi mağdur etmek değil, yurt talebinin göz önünde bulundurulduğu planlamalar doğrultusunda, devletten alınan bütçeyle öğrencilerin barınma ihtiyacına çözüm üretmektir.

Rektörlük aldığı bu karardan bir an önce geri dönmeli ve öğrenci yararını gözeten alternatifler sunmalıdır. Hiçbir öğrenci barınma sorunu yaşamayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz."