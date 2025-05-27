Hacettepe öğrencilerinden soruşturmalara tepki

Hacettepe Üniversitesi’nde mart ayında ‘Eğitimde tasarruf olmaz” konulu bildiriyi dağıtan öğrenciler, okul içerisinde faşist grubun saldırısına uğradı. Daha sonra üniversite yönetiminin açtığı soruşturmada öğrenciler, haklarında açılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Soruşturma sürecinde öğrenciler, soruşturma komisyon başkanının ceza verebilmek için öğrencileri provoke ettiğini ileri sürdü.

Yazılı savunma alınmamasına tepki gösteren öğrenciler, “Yazılı savunma bir haktır, cuma günü yazılı savunmaları uyduruk sebeplerle kabul edilmeyen arkadaşlarımız yalnız değildir! Öğrencilere ceza verebilmek için manipülasyon ve çeşitli provokasyonlar ile suç unsuru yaratma çabanız boşa. Arkadaşlarımızın haklarını ihlal ederek onları provoke eden bu tutumu kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.

Öğrenciler yaptıkları basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hakkında soruşturma açılan tüm öğrencilere çağımızdır: Korkma, çünkü asla yalnız yürümeyeceksin! Sıra arkadaşlarınız sizinle, dayanışmamız baki ve hukuki, fiili tüm hak arama süreçlerini yürüteceğiz. Tüm süreç psikolojik bir işkenceye çevrilmiştir.”