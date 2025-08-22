Hacettepe öğrencilerine Eğitim Sen’den destek

Haber Merkezi

Eğitim Sen, Hacettepe Üniversitesi yurdundan öğrencilerden 13’ünün atılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Öğrencilerin barınma hakkının elinden alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kampüslerdeki sosyal yaşam alanları için protesto hakkını kullanan öğrencilerin yurtlarından atılması kabul edilemez. Üniversite öğrencileri her geçen gün ağırlaşan hayat şartlarıyla mücadele ederek eğitimini sürdürmeye çalışıyor. Ekonomik kriz koşullarında barınma, beslenme, ulaşım gibi en temel ihtiyaçlar dahi lüks haline gelmişken aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyet imkânları git gide daralıyor. Öğrenciler zorlu koşulların baskısı altında emek verip dirsek çürütmeye devam ederken kamusal eğitimden uzaklaşan yaklaşım bu zorlu hali daha da kötüleştiriyor. Bu anlayış gençler arasında kaygı ve umutsuzluğu derinleştiriyor.

Üniversite yönetimleri kamusal eğitim anlayışı çerçevesinde bu hizmeti sağlamakla yükümlüdür. Hacettepe Üniversitesi bu koşulları sağlamak yerine öğrencilerin kısıtlı imkânlarını da ellerinden almaktadır. Üstelik hakkını savunan öğrencileri kriminalize etmekte ve hukuksuz cezalarla sindirmeye çalışmaktadır. Yaşam alanlarını savunan öğrenciler üzerinden elinizi çekin. Hak arayışlarını kriminalize etmekten vazgeçin! Öğrencilerin barınma hakkını elinden alan bu cezaları derhal geri alın."