Hacettepe öğrencilerinin cezalara karşı nöbetinde 5'inci gün geride kaldı

Etki Can Bolatcan

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün 19 Mart sürecindeki protestolara katılan öğrencilere verdiği 3 yıla varan uzaklaştırma cezalarına karşı öğrencilerin başlattığı nöbette 5'inci gün geride kaldı.

Nöbetin ardından Yüksel Caddesi'nde bir araya gelen Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, uzaklaştırma cezalarına ve soruşturma dalgasına karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Ferman kayyumun, üniversiteler bizimdir" diyen öğrenciler yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tam 5 gündür Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Nizamiye Kapısında nöbetteyiz. 5 gündür okulumuza alınmayan, yurtlarından koparılan öğrenciler olarak bu kapının önünde eğitim hakkımızı, barınma hakkımızı ve üniversitenin özgürlüğünü savunuyoruz. 5 gündür, sınıflarımızda olmamız gerekirken bazen soğukta, bazen tozun içinde baskıya ve tehditlere rağmen eğitim hakkı talebimizi yükseltmeye devam ettik çünkü biliyoruz ki bu hukuksuzluk karşısında geri adım atarsak yarın üniversitelerde tek bir itiraz sesi kalmayacak."

"USULSÜZ SORUŞTURMALAR GERİ ÇEKİLENE, CEZALAR İPTAL EDİLENE KADAR NÖBETTEYİZ"

5 gündür süren nöbetin bir başlangıç olduğunun altını çizen Hacettepe öğrencileri, "Usulsüz soruşturmalar geri çekilene, verilen cezalar iptal edilene, demokratik hak kullanımı bir soruşturma konusu edilmeyene ve kampüslerimiz özgürleşene kadar bu nöbet sürecek, büyüyecek. Nizamiyede yaktığımız direniş ateşi sönmeyecek. Bizler kampüslermizi terk etmiyoruz: soruşturmalarla bitmeyiz, siz gitmeden de gitmeyiz" dedi.