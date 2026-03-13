Hacettepe öğrencilerinin nöbeti ikinci gününde

Etki Can BOLATCAN

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 19 Mart’ta protestolara katılan öğrencilere verdiği 3 yıla varan uzaklaştırma cezalarına ve soruşturmalara karşı öğrencilerin başlattığı eğitim nöbeti 2’nci gününe girdi. Açık derslerle, kolaj atölyeleriyle, söyleşilerle ve halaylarla devam eden nöbete pek çok farklı okuldan üniversiteliler ve liseliler de destek verdi.

Nöbetin 2’nci gününde uzaklaştırma cezalarına karşı bir araya gelen öğrencilere desteğe gelen Eğitim İş Sendikası basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada konuşan Eğitim İş Genel Sekreteri Seher Ergin, “Demokratik, özerk, özgür, bilimsel bir eğitimin yuvası olan üniversitelerimizde öğrencilerimizin protestoları, eylemleri, yürüyüşleri terörize edilmiş ve orantısız güçle birlikte alt edilmeye çalışılmıştır. Gücü elinde bulunduranlar ODTÜ'de, Hacettepe'de, İÜ'de, Boğaziçi'nde aykırı olan herkese karşı adalet sopasını aynı orantısızlıkla sallamaktadır” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerdeki YÖK politikalarını, kayyumları ve polis ablukasını eleştiren Ergin, “Sadece koltuğunu kaybetmemek için bugün kapısının önünde eğitim hakkı elinden alınmış öğrencilerini yalnız bırakan rektörü kınıyoruz. Yaşasın demokratik, özerk, özgür, üniversite mücadelemiz” dedi.

Arkadaşlarına destek olmak için iki gündür nöbete katılan Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Emine, “Bizler bugün nöbetimizin ikinci günündeyiz. İki gündür nöbet tutuyoruz çünkü demokratik haklarını kullandıkları için 19 Mart'tan bu yana katıldığımız protestolar gerekçe gösterilerek yüzlerce arkadaşımıza soruşturma açıldı. 10 arkadaşımıza da üç yıla varan bir uzaklaştırma cezaları verildi. Bizler bu uzaklaştırmanın geri çekilmesi için iki gündür nöbetteyiz” şeklinde konuştu. Soruşturmaların ve cezaların hala sürdüğünü belirten Emine sözlerini şöyle bitirdi: “Bizler sadece yemekhane ücretleri düşürülsün istedik. Bizler sadece Gezi direnişinde katledilen Ali İsmail Korkmaz'ı kampüsümüzde yaşatmak istedik.

Bizler nöbetimizi arkadaşlarımız eğitim hayatına geri dönene kadar devam ettireceğiz. Bu direnişi hep beraber başlattık, hep beraber ilerleteceğiz ve hakkımızı alana kadar bu direnişten, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Direnişi büyüterek devam edeceğiz.”