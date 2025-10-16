Hacettepe öğrencisi yemek eyleminde

Haber Merkezi

Hacettepe Üniversitesi yönetimi geçtiğimiz haftalarda tasarruf sağlama gerekçesiyle yemekhanelerde rezervasyonlu sisteme geçileceğini duyurmuştu. Pek çok öğrencinin tepkisine yol açan bu uygulamada, öğrenciler 1 hafta öncesinden yemekhaneye rezervasyon yapmalı aksi takdirde daha fazla ücret ödeyerek yemekhaneden yararlanabilmelerine yol açılıyor.

Üniversitenin Sıhhiye yerleşkesinde Sıhhiye yemekhanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “Demokratik üniversiteyi yok eden, öğrencilerin söz hakkını tepeden inme kararlarla yok sayan, nasıl ve ne zaman yemek yiyebileceğimize dahi müdahale eden uygulanabilirliği mümkün olmayan rezervasyonlu sistemi kabul etmiyoruz” denildi.