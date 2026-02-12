Hacettepe Üniversitesi bir öğrenciyi eyleme katıldı diye 3 yıl okuldan atacak!

Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi tartışma yaratacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Öğrencilerin “Kayyum Rektör” olarak ifade ettiği Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran, bir öğrencinin 19 Mart sürecinde sadece eylemlere katıldığı gerekçesiyle 6 yarıyıl (üç yıl) okuldan uzaklaştırılmasını talep etti.

Rektör Mehmet Cahit Güran’ın imzasının yer aldığı belge, öğrenciye tebliğ edildi. Belgede, öğrencinin kampus içindeki yürüyüşe katıldığı, slogan atıp konuşmalar yaptığının tespit edildiği iddiasına yer verildi.

Ayrıca öğrencinin, “Özel güvenliğe yönelik eleştiri içerikli söylemlerde” bulunmasının da disiplin cezasını gerektiren bir kabahat olduğu öne sürülürken öğrencinin oturma eylemi yapan grupta yer aldığının da belirlendiği ifade edildi.

Rektör Mehmet Cahit Güran, öğrencinin en geç 10 gün içinde yazılı savunmasını rektörlüğe göndermesini istedi.

"KAYYUM REKTÖR ÖĞRENCİLERDEN KORKUYOR"

SOL Genç’ten yapılan "Kayyum Rektör öğrencilerden korkuyor" başlıklı açıklamada da üç yıllık uzaklaştırma talebine tepki gösterildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencileri yurtlarından atan, kampüse polis dolduran, eli palalı çetelere dokunmayan Hacettepe Üniversitesi kayyum rektörlüğü, bu sefer de bir arkadaşımız için en az 3 yıl okuldan uzaklaştırma istiyor. 19 Mart'ta haklarını savunduğu, beslenme ve eğitim hakkına sahip çıktığı, yaşam alanlarını terk etmediği için hiçbir öğrenci cezalandırılamaz! Kayyum rektörlüğün korkusu; öğrencilerin söz sahibi olduğu, yaşamlarından vazgeçmediği, özerk - demokratik üniversite korkusudur!"