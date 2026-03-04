Hacettepe Üniversitesi bir öğrenciyi eyleme katıldı diye 3 yıl okuldan uzaklaştırdı!

BirGün\ANKARA

Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi tartışma yaratacak bir karara imza attı.

Öğrencilerin “Kayyum Rektör” olarak ifade ettiği Rektör Mehmet Cahit Güran yönetimindeki Hacettepe Üniversitesi, bir öğrenciyi 19 Mart sürecinde sadece eylemlere katıldığı gerekçesiyle 6 yarıyıl (3 yıl) okuldan uzaklaştırdı.

Cezanın gerekçesi öğrencinin “Kampus içindeki yürüyüşe katılması, slogan atıp konuşmalar yaptığının tespit edilmesi, özel güvenliğe yönelik eleştiri içerikli söylemlerde bulunması ve öğrencinin oturma eylemi yapan grupta yer aldığının da belirlenmesi” olarak açıklandı.

Konuya ilişkin SOL Genç’ten yapılan açıklamada da "Hacettepe Üniversitesi'nden bir arkadaşımız 19 Mart protestolarına katıldığı için; geleceğini, haklarını, okulunu savunduğu için okulundan 3 sene uzaklaştırıldı. Hacettepe'de Boğaziçi'nde gençliği teslim alamadığınızı gördünüz! Sizden korkmuyoruz!" denildi.