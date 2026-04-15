Hacettepe Üniversitesi'nde 1 Mayıs çalışmasına saldırı

Hacettepe Üniversitesi'nde 1 Mayıs afişi asan öğrenciler, faşist grup tarafından saldırıya uğradı. Hacettepe Üniversitesi'nde 1 Mayıs çalışması yapan öğrencilere Hacettepe Ülkücü Topluluğu'na bağlı olduğu söylenen kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırganların arasında geçtiğimiz aylarda yaşanan palalı saldırıyı gerçekleştirenlerin de olduğunu belirten öğrenciler yaptıkları açıklamada "Bu kampüslerde var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nde 1 Mayıs için afiş asan öğrencilerin afişini sökmeye çalışan gruba öğrencilerin müdahale etmesiyle özel güvenlik birimleri afişleri sökmeye çalışan grubu özel araçlara bindirerek okuldan uzaklaştırmak zorunda kaldı.