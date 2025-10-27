Hacettepe Üniversitesi'nde maskeli faşistler, öğrencilere pala ile saldırdı!

Yemekhaneye getirilen “rezervasyon” sistemi uygulamasına karşı protestoların sürdüğü Hacettepe Üniversitesi'nde yüzü maskeli bir grup, palalar ile öğrencilere saldırdı.

"Hacettepe Ülkücü Teşkilatı" isimli bir grubun, bugün için "Reis değişimi ve bayrak devir teslimi" çağrısı yaptığı belirtildi.

Üniversitedeki öğrenciler, söz konusu çağrıya tepki gösterdi.

Bu sırada üniversitede tartışma yaşanırken yüzü maskeli faşist bir grup, palalar ile öğrencilere saldırdı.

Çıkan olaylarla ilgili gözaltıların olduğu ifade edildi.

Hacettepe SOL Genç'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5 öğrencinin gözaltına alındığı" belirtildi.