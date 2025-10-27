Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hacettepe Üniversitesi'nde maskeli faşistler, öğrencilere pala ile saldırdı!

Hacettepe Üniversitesi'nde yüzü maskeli faşist bir grup, üniversite öğrencilerine pala ile saldırdı. SOL Genç'ten yapılan açıklamada, "5 öğrencinin gözaltına alındığı" ifade edildi.

Güncel
  • 27.10.2025 17:17
  • Giriş: 27.10.2025 17:17
  • Güncelleme: 27.10.2025 17:41
Hacettepe Üniversitesi'nde maskeli faşistler, öğrencilere pala ile saldırdı!

Yemekhaneye getirilen “rezervasyon” sistemi uygulamasına karşı protestoların sürdüğü Hacettepe Üniversitesi'nde yüzü maskeli bir grup, palalar ile öğrencilere saldırdı.

"Hacettepe Ülkücü Teşkilatı" isimli bir grubun, bugün için "Reis değişimi ve bayrak devir teslimi" çağrısı yaptığı belirtildi.

Üniversitedeki öğrenciler, söz konusu çağrıya tepki gösterdi.

Bu sırada üniversitede tartışma yaşanırken yüzü maskeli faşist bir grup, palalar ile öğrencilere saldırdı.

Çıkan olaylarla ilgili gözaltıların olduğu ifade edildi.

Hacettepe SOL Genç'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5 öğrencinin gözaltına alındığı" belirtildi.

BirGün'e Abone Ol