Hacettepe Üniversitesi'nde yemekhane eylemine polis müdahalesi: 38 gözaltı

Hacettepe Üniversitesi yemekhanesine getirilen ‘rezervasyon’ zorunluluğuna karşı “Nitelikli ve ucuz beslenme hakkımızı istiyoruz” talebiyle eylemler gerçekleştiren öğrenciler gözaltına alındı.

Rezervasyon yaptırmayan öğrenciler için sınırlı miktarda yemek yapılacak olmasına ve rezervasyon yaptırmayan öğrencilerin 40 TL olan yemekhaneden 10 TL ek ücret vererek yaralanabilmesine neden olacak düzenlemeye tepki gösteren öğrenciler, geçtiğimiz günlerde üniversite yönetimi geri adım atana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamışlardı.

Bugün rektörlükle görüşme talebiyle kampüs içinde yürüyüş gerçekleştiren 38 öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı.

"KAYYUMLAR DOYSUN DİYE BİZ AÇ KALMAYACAĞIZ"

Rezervasyon kararının ardından rektörle görüşmek için eyleme başlayan öğrenciler muhatap bulamazken Hacettepe Üniversitesi genel sekreter yardımcısıyla yapılan görüşme sonrası da bir sonuç alamayan öğrenciler, 15 Ekim'de yemekhane girişindeki turnikelerden atlayarak yemekhane içinde de bir eylem gerçekleştirmişti. "Kayyumlar doysun diye biz aç kalmayacağız" diyen öğrenciler, yemekleri diğer öğrencilere kendileri dağıttıktan sonra yemekhaneyi de temizleyerek eylemlerini noktalamışlardı.

38 GÖZALTI

Bugün ise tekrar üniversite yönetimiyle görüşme talebiyle rektörlüğe yürüyen öğrencilere rektörün onayıyla kampüse giren polis tarafından müdahale edildi.

Avukatlardan BirGün'e verilen bilgiye göre, müdahale sırasında 38 öğrenci gözaltına alındı.

"TEŞHİR ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Emine Öztürk, "Yemekhaneye getirilmek istenen rezervasyon sistemi ve yapılan zamların kaldırılması için, sistemin uygulamaya geçtiği ilk gün 'Yemekhane öğrencinindir, öğrencinin yemeği öğrenciye' diyerek yemekhanedeki işleyişe müdahale ettik. Taleplerimiz karşılanmadığı için bugün yeniden yemekhanede eylem yaptık. Ardından rektörlüğe yürüyüp bir basın açıklaması yapmak istedik. Ancak yemekhane önünde çevik kuvvetin ablukasıyla karşılaştık" dedi.

"Ablukayı yararak rektörlük önüne kadar ilerledik, burada ise dar bir abluka altında polis şiddetine maruz kaldık" diyen Öztürk, "Direnebildiğimiz kadar direndik ve çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı. Video çeken arkadaşlarımıza 'Sizi de alacağız şimdi' diyerek isimleri tek tek bağırıp teşhir etmeye çalıştılar. Ardından barikatlarla bizi alandan uzaklaştırmaya çalıştılar. Hakkımızı aradığımız her durumda kayyum rektörlük, okula sivilleri ve çevik kuvveti çekmekten geri durmuyor" şeklinde konuştu.