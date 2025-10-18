Hacettepe Üniversitesi'nde yemekhane eylemine polis müdahalesi: Gözaltındaki öğrenciler serbest bırakıldı
Hacettepe Üniversitesi’nde yemekhaneye getirilen “rezervasyon” sistemi uygulamasına karşı eylem yapan 38 öğrencinin tamamı serbest bırakıldı.
Hacettepe Üniversitesi'nde yemekhaneye getirilen ‘rezervasyon’ sistemi dayatmasına karşı eylem yaptıkları sırada gözaltına alınan 38 öğrenciden 30’u dün akşam, 8’i ise bugün savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
8 öğrenci bugün sabah saatlerinde “Toplanma ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla savcılık ifadesi için adliyeye sevk edilmişti.
NE OLMUŞTU?
Hacettepe Üniversitesi yemekhanesine getirilen ‘rezervasyon’ zorunluluğuna karşı “Nitelikli ve ucuz beslenme hakkımızı istiyoruz” talebiyle eylemler gerçekleştiren öğrenciler gözaltına alınmıştı.
Dün rezervasyon sistemine karşı rektörlükle görüşme talebiyle kampüs içinde yürüyüş gerçekleştiren 38 öğrenci, polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.