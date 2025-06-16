Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ‘tadilat gerekçesiyle’ yurtlardan çıkarılıyor

BirGün\Ankara

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yüzlerce öğrenci, sınav, staj ve mezuniyet dönemine denk gelen bir dönemde yurtlardan zorla çıkarılıyor. Üniversite yönetimi, Beytepe yurtlarının 23 Haziran tarihinde tamamen boşaltılacağını duyurdu. Kararın gerekçesi ise “Enerji verimliliği tadilatı” olarak açıklandı.

Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin yazılı açıklamasında, “Ancak akademik takvime göre bütünleme sınavları 30 Haziran’da başlayacak. Bu da yetmezmiş gibi, yaz stajı yapacak öğrenciler için de hiçbir barınma planı sunulmadı. Öğrenciler, şehir dışında veya başka ilçelerde staj yaparken barınma sorunu yaşayacak ve çoğu ya stajını aksatacak ya da ciddi maddi yükler altına girecek” denildi.

“Dahası, hali hazırda bazı öğrenciler hukuksuz soruşturmalarla baskı altındayken, şimdi barınma hakları da ellerinden alınarak yaşadıkları mağduriyet derinleştirilmektedir. Bu durum, hem psikolojik hem de akademik olarak dayanılmaz bir yüke dönüşmüştür” ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

"ÖĞRENCİLERE 'GİDİN' DENİYOR"

“Üniversite yönetimi çözüm olarak bazı öğrencilere Sıhhiye Yurtları'nı işaret etti. Ancak bugün öğrencilere verilen bilgiye göre orada da yer kalmadı. Öğrencilere kelimenin tam anlamıyla 'gidin gelin' deniyor. Ulaşım masrafı, güvenlik kaygısı, fiziksel yorgunluk, mental yük? Hiçbiri dikkate alınmıyor. Bu tadilatın Eylül ayına kadar biteceği de kesin değil. 'Gidişata göre bakacağız' deniyor. Yani öğrenciler sadece sınav ve yaz dönemi için değil, belki önümüzdeki eğitim yılı için de evsiz kalacak.



Barınma hakkı, Anayasa ile güvence altına alınmış temel bir haktır. Ancak bu süreçte bu hak; ekonomik çıkar, ihale süreci ve mali kaygılarla ticari bir araca dönüştürülmektedir. Bazı yurt müdürlerinin öğrencilere “ne kadar erken tahliye, o kadar kâr” şeklinde yaklaştığına şahit olduk. Öğrencilerin barınma ve eğitim hakkı ekonomik çıkar üzerinden pazarlık konusu yapılmaktadır.

Bu durum Anayasa ile güvence altına alınmış eğitim ve barınma hakkının açıkça ihlalidir. Öğrenciler şu anda çaresiz, yorgun ve yalnız bırakılmış durumdalar. Bu kararın öğrencilerin mağdur olmayacağı, akademik takvime ve insani koşullara uygun şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Barınacak yeri olmayan bir öğrenciden nasıl sınav başarısı beklenebilir? Dört yıl boyunca emek veren gençlerin mezuniyet heyecanı, 'Yurt yok' denilerek ellerinden alınabilir mi?

'BARINMA HAKKI YOK SAYILIYOR'

Yaz stajı, mezuniyet, sınav gibi öğrencilik hayatının en kritik dönemlerinde bu çocuklar nerede kalacak? Bizler Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve velileri olarak soruyoruz: Koskoca bir üniversite, yüzlerce öğrencinin sokakta kalmasını nasıl göze alıyor? Bu plansız, hak ihlali içeren uygulamaya karşı kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Bu karara karşı ses çıkarmazsak, barınma hakkının ekonomik çıkarlar uğruna yok sayıldığı bir üniversite düzenine sessiz kalmış oluruz.

Eğitim hakkı pazarlık konusu edilemez. Barınma lütuf değil, temel bir haktır. Lütfen bu çağrımızı duyurun. Sınav, staj ve mezuniyet döneminde çaresiz bırakılan öğrencilerin sesi olun.”