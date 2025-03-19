Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden protesto: "Darbeye teslim olmayacağız"

Hacettepe Üniveritesi öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma sonucu Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti. Üniversitenin Beytepe Yerleşkesi'nde düzenlenen yürüyüşte öğrenciler ellerinde, "Biz halkız mutlaka kazanacağız", "Bize devrim gerek", "Darbeye teslim olmayacağız", "Halk iradesinin yanındayız" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Bu sabah Türkiye güne, milyonlarca seçmenin oyuyla seçilmiş İstanbul belediye başkanı ve CHP'nin 23 Mart'ta yapacağı seçimlerde muhtemelen cumhurbaşkanı adayı olacak Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberiyle başladı.

23 yıllık AKP iktidarının, yakın zamanda basın emekçilerine ve işçi direnişlerine yönelik saldırılarıyla siyasal alanı daraltma ve yok etme çabasını sürdürmüştür. Bugün ise üniversitelere atadığı kayyumları bir aparat olarak kullanan iktidardaki tek adam rejimi YÖK ve savcılık talimatı ile hukuksuzca diploma iptali yapabiliyor. Faşist baskı ve zorbalıklarla halkın iradesi gasp ediliyor. Yıllardır üniversite iradesini hiçe sayanlar bizlerin geleceği ile oynamaktalar.

Bizler Hacettepe Üniversitesi öğrencileri olarak bu hukuksuzluğu tanımıyoruz. 23 yıllık gerici AKP iktidarının, ülkeyi sürüklediği karanlığa, zorbalık düzenine teslim olmayacak; kampüslerde, sokaklarda, meydanlarda halkın iradesini savunacağız. Gençlik hiçbir zaman zorbalığa teslim olmayacak kadar güçlüdür.

Saray rejimi, baskıyla, gözaltılarla, sindirme politikalarıyla halkı susturacağını sanıyorsa büyük bir yanılgı içindedir. Gençlik susmayacak. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."