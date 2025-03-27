Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri: "Kaygı duyuyoruz, itiraz ediyoruz"

BirGün\Ankara

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları ve belediye başkanlarının tutuklanmasıyla başlayan eylemler devam ediyor.

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri de fakülte binası önünde açıklamada yaptı.

“Bizler Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri olarak üniversitemizde, akademik özgürlük ve bilimsel çalışma ortamında eğitim vermek, bilimsel araştırmalarımızı sürdürmek istiyoruz” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Akademinin güncel siyasetin içine çekilerek, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirecek tarzda taraf olmaya zorlanmasından kaygı duyuyoruz. İtiraz ediyoruz. Artık daha fazla hekimimizi, öğrencimizi kaybetmek istemiyoruz. Ülkemizin geleceği açısından tedirginlik yaşıyoruz. İstanbul’da başlayan ardından tüm ülkeye yayılan süreç - gözaltılar toplumsal barış ortamını zedeliyor. Hak aramanın, görüş ifade etmenin, birlikte eylem etmenin, temel insan hakkı – hakların güvencesi olan anayasal haklarımızın bu temel hakların güvence altına alınmasıdır. Engellenmesi değil.

"HUKUK VE DEMOKRASİ HERKES İÇİNDİR"

Değerli öğrencilerimiz, göz bebeklerimiz, düne, bugüne ilişkin görüşlerini, kaygılarını birlikte söylüyorlar. Hak, hukuk, adalet istiyorlar. Düşünce ve isteklerini çağdaş, demokratik haklarını baskılara karşın, kullanarak dile getiriyorlar. Birlikte yürüyorlar. Kararlılar. Özenliler. Kimseye zarar vermeden, hakaret etmeden, haklarını, geleceklerini arıyorlar. Üniversitede eğitim almak, hak ettikleri değeri görmek istiyorlar. İstedikleri lütuf değil en temel hakları. Hepimiz çok iyi biliyoruz: İstediklerinden çok daha fazlasını hak ediyorlar.

Bizler de öğrencilerimizle birlikte, demokrasinin olduğu, hukukun işlediği, anayasal hakların güvencesi altında bir ülkede, halkımıza sağlık sunmak, sağlıklı ve güvende yaşamak istiyoruz. Demokrasi ve hukukun işlemesi için, özgür ve özerk üniversiteler için daha çok birlikte düşünmek, tasarlamak, önermek, istemek, eylemek, en önemlisi öz eleştiri yapmak gerektiğinin farkındayız.

Hukuk ve demokrasi herkes içindir. Demokrasi ve hukuk fazlasıyla hak ettikleri güvenli, huzurlu, adaletli, liyakatlı bir gelecek istemleri için gençlerde gördüğümüz kararlılığı ve umudu çok sevdiğimizi, hatta imrendiğimizi belirtiyor, yürekten, içtenlikle, kutluyoruz. Yolunuz / yolumuz açık olsun. Saygılarımızla."