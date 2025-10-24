Hacettepe Üniversitesi’nde iş kazası: Bir işçi çatıdan düştü

BirGün / ANKARA

Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi’nde, yemekhane binasının çatısında çalışan bir işçi düşerek yaralandı. Öğrenciler olaya tepki gösterdi.

Üniversite öğrencileri yaptığı açıklamada, “Hacettepe’de sadece öğrencilerin değil işçilerin de can güvenliği yok. Bugün rezervasyon sistemiyle zamları protesto etmek için bir araya geldiğimiz sırada bir Telekom işçisinin ihmal sonucu çatıdan düştüğünü gördük. Çalıştığı platformun kırılması sonucu işçi abimiz 15 metre yükseklikten düştü. Bilincinin açık olması tek tesellimiz oldu. Ambulans 30 dakikada geldi” dedi.

Bunun sıradan bir kaza olmadığını vurgulayan öğrencilerin açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

“Sorumlular Rektörlük ve Türk Telekom şirketidir. Bugün yaşanan bu ihmalden sonra Türk Telekom işçisinin başına gelecek her türlü olumsuzluktan Rektörlük, Türk Telekom ve sermayenin bekçisi AKP iktidarı sorumludur. İhmal sonucu gerçekleşen kazanın takipçisi sorumluların ensesinde olacağız.”