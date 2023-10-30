Hacettepe yurdunda bir öğrencinin intihar ettiği iddia edildi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan bir öğrenci, yurt odasında yaşamını yitirmiş halde bulundu. Öğrencinin intihar ettiği iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan bir genç, yurt odasında yaşamını yitirmiş halde bulundu. Öğrencinin intihar ettiği iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir süredir kendisine ulaşılamayan öğrenci İ.E.K'nin ailesi tarafından yurdun arandığı ve yurt görevlilerinin öğrencinin odasına girdiğinde öğrencinin cansız bedeniyle karşılaştığı bildirildi.

Öğrencinin ölüm nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu belirten İ.E.K'nin Sıhhiye Öğrenci Evleri olarak bilinen Hacettepe Öğrenci Yurdu'nda kaldığı belirtildi.

Yaşamını yitiren öğrencinin naaşının otopsi için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan Hacettepe Dayanışma Ağı, "Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz" çağrısıyla 22.30'da yurt önünde toplanmaya çağırdı.