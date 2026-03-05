Hacettepe’de mezuna bile uzaklaştırma: 19 Mart dosyalarında ceza yağmuru

BirGün/Ankara

Hacettepe Üniversitesi rektörlüğü, 19 Mart eylemlerinin birinci yıl dönümü yaklaşırken öğrencilere ceza yağdırıyor. Çok sayıda öğrenciye kınama ve uzaklaştırma cezası veren rektörlük, mezun olan bir öğrenciye de uzaklaştırma cezası verdi.

Üniversite rektörlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki için yapılan 19 Mart eylemlerine katılan 100’den fazla öğrenci için başlatılan soruşturmaları cezaya dönüştürmeye devam ediyor.

Eylemlerin yıl dönümüne yaklaşırken soruşturmaların hızla cezaya dönüştürmesi dikkati çekti. Soruşturmalar kapsamında Rektörlük, çok sayıda öğrenciye kınama ve uzaklaştırma cezalarının verilmesini öneriyor.

Soruşturmalar kapsamında bir öğrenciye altı yarı yıl (üç yıl) okuldan uzaklaştırma cezası verilmesinin ardından bir öğrenciye de mezun olduğu halde bir yarı yıl uzaklaştırma cezası verildiği açığa çıktı.

Rektörlük tarafından iki yarı yıl uzaklaştırma cezası talep edilirken öğrencinin daha önce disiplin cezası almaması nedeniyle bir yarı yıl ceza verildiği kaydedildi. Öğrenciye ‘yükseköğretim kurumu görevlilerine cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel olmak’ suçlamasıyla ceza verildi.

Öte yandan rektörlük, 19 Mart’tan sonra başlayan akademik boykotlara destek verdikleri gerekçesiyle 120 öğrenci hakkında binden fazla soruşturma yürüttü. Bu süreçte daha önce de dört öğrenciye bir dönemden bir buçuk yıla kadar değişen sürelerle uzaklaştırma cezası verilmişti. 26 Şubat’ta ise üç öğrenciye 1’er yıl uzaklaştırma cezası çıkmıştı.