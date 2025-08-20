Hacettepe’de öğrenciler hukuksuz bir şekilde yurttan atıldı

BirGün/Ankara

Hacettepe Üniversitesi’nde bulunan öğrenci yurdunda kalan bazı öğrenciler herhangi bir soruşturma yürütülmeden ve savunma hakları alınmadan hukuksuz şekilde yurttan çıkarıldı.

Öğrenciler, kampüste yer alan ve uzun yıllardır öğrencilerin 7/24 kullanabildiği tek sosyal alan olan Yurdum Kafe’nin erken saatlerde kapatılacağına ilişkin idari kararın duyurulmasının ardından geçtiğimiz yıl Kasım ayında nöbet eylemlerine başlamıştı.

Yurdum Kafe’nin hem gece ders çalışanlar hem de binlerce öğrencinin bir araya gelebildiği, sosyalleşebildiği tek alan olduğunu vurgulayarak sosyal yaşam alanlarının kısıtlanmasını protesto etmişti.

ÖĞRENCİLERE SAVUNMA HAKKI TANINMADI

11-22 Kasım 2024 tarihleri arasında saat 22.00 ile 01.00 saatleri arasında Yurdum Kafe içinde ve çevresinde gerçekleşen nöbetler boyunca öğrenciler, demokratik haklarını kullanarak, kararın geri çekilmesini talep etmişti.

Ancak aradan aylar geçtikten sonra, eylemlere katıldıkları gerekçesiyle dört öğrencinin yurtla ilişiklerinin kesildiği bildirildi.

Öğrencilere gönderilen tebliğlerde, izinsiz eylemlere katıldıkları iddiası yer aldı buna rağmen kendilerine hiçbir şekilde savunma hakkı tanınmadı.