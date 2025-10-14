Hacettepe’de öğrencilerin muhatabı yok

Haber Merkezi

Üniversitelerde yeni dönemin başlamasıyla yemekhane ücretlerine yapılan zamlar ülkenin her yerindeki öğrencilerin nitelikli yemeğe erişimini neredeyse imkânsız hale getirmişken kayyum rektörler tarafından öğrencilerin temel hakları gasp edilmeye devam ediyor.

Son olarak Hacettepe Üniversitesi yemekhanesine getirilen ‘rezervasyon’ kararına karşı öğrenciler dün de eyleme geçti. “Beslenme hakkımızı istiyoruz” diyen öğrenciler kampüs içerisinde yol kesti, ‘haklarımızı alana kadar mücadeleyi yükselteceğiz’ ifadelerine yer verdi.

Düzenleme ile beraber rezervasyon yaptırmayan öğrenciler için ise sınırlı miktarda yemek yapılacağını ve rezervasyon yaptırmayan öğrencilerin 40 TL olan yemekhaneden 10TL ek ücret vererek yaralanabileceğini belirten öğrenciler, yönetim geri adım atana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Kararın ardından geçtiğimiz günlerle rektörle görüşmek için eyleme başlayan öğrenciler muhatap bulamazken Hacettepe Üniversitesi genel sekreter yardımcısıyla yapılan görüşme sonrası bir sonuç alamadı.

Karardan geri dönülmesini talep eden öğrenciler bu görüşmenin ardından yönetime 5 gün süre verdiklerini açıkladı.

Dün bu sürenin dolmasıyla beraber muhatap bulamayan Hacettepeliler “Hiçbir dayatmanızı kabul etmiyoruz” diyerek bir kez daha eyleme geçti.

“Hacettepe öğrencileri kayyum zihniyete direniyor” sloganlarıyla Hacettepe kampüsünün ana girişinde yol kesen öğrenciler “Bizler karşımızda gerçek bir muhatap bulana kadar buradayız” dedi.

Ayrıca öğrenciler muhatap bulup eylemlerden sonuç alana kadar protestolarını sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.